България

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 20:31
Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите
Източник: МС

З а България спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените в него средства за страната ни са не по-маловажни от реформите, с които те са свързани и които обществото ни очаква.

Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. В разговора участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и членовете на Европейската сметна палата Ивана Малетич и Алехандро Бланко Фернандес, съобщиха от правителствената пресслужба.

Радев: За България ПВУ не е само финансови средства, а възможност за реална модернизация на страната

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите, които носят дългосрочни ползи за обществото, а възстановената политическа стабилност в страната дава необходимия хоризонт за тяхното осъществяване. Радев посочи и че европейското финансиране е важен инструмент за развитие, но неговата ефективност зависи от укрепването на доверието на гражданите в публичните институции и провеждането на политики и реформи, които утвърждават върховенството на правото, подобряват качеството на живот на гражданите и повишават конкурентоспособността на страната. 

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Румен Радев отбеляза също така, че правилата и условията при усвояването на средствата от Европейския съюз следва да бъдат еднакви за всички държави членки и отново подчерта, че България очаква новият Фонд за конкурентоспособност да функционира така, че средствата от него да достигат и до по-слабо развитите държави членки. В противен случай, по думите на премиера, индустриалните и технологични разлики в Европа ще продължат да се задълбочават. Затова Румен Радев отново призова за „индустриална кохезия“ в ЕС, за което страната ни ще настоява по време на преговорите за приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на съюза.

Редактор: Николай Киров
План за възстановяване и устойчивост Румен Радев България Европейски съюз
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