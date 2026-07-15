Свят

САЩ удариха Иран за втори път днес

Централното командване на САЩ изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи

Николай Киров Николай Киров

Обновена преди 2 часа / 15 юли 2026, 14:57
САЩ удариха Иран за втори път днес
Източник: EPA/БГНЕС

В 15:00 ч. източно време (22:00 ч. българско време) започнаха операции за втора вълна от удари днес срещу Иран, съобщиха в X от Централното командване на американските въоръжени сили на САЩ.

Ударите са насочени към ирански военни способности, използвани за заплаха на кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток, международен воден път, жизненоважен за световната търговия. Американските военни държат Иран отговорен по указание на главнокомандващия - президента на САЩ Доналд Тръмп.

След като възобновиха военноморската блокада срещу иранските пристанища преди 17 часа, американските сили пренасочиха 2 търговски кораба, опитващи се да я преодолеят. Американските военни остават бдителни и готови да осигурят пълно спазване на блокадата, посочиха от Централното командване преди това.

По-рано днес въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са предприели вълна от въздушни удари срещу Иран.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Атаката е започнала в 13:30 ч. иранско време (13:00 ч. българско време), което е необичайнo, тъй като в последно време САЩ нанасяха удари срещу Иран само нощем, за да намалят риска от противовъздушната отбрана за самолетите си.

Централното командване изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети на остров Голям Тунб по време на 90-минутната атака.

 

Редактор: Николай Киров
САЩ Иран Въздушни удари
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