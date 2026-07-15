САЩ удариха Иран за втори път днес

В 15:00 ч. източно време (22:00 ч. българско време) започнаха операции за втора вълна от удари днес срещу Иран, съобщиха в X от Централното командване на американските въоръжени сили на САЩ.
Ударите са насочени към ирански военни способности, използвани за заплаха на кораби, свободно преминаващи през Ормузкия проток, международен воден път, жизненоважен за световната търговия. Американските военни държат Иран отговорен по указание на главнокомандващия - президента на САЩ Доналд Тръмп.
At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
След като възобновиха военноморската блокада срещу иранските пристанища преди 17 часа, американските сили пренасочиха 2 търговски кораба, опитващи се да я преодолеят. Американските военни остават бдителни и готови да осигурят пълно спазване на блокадата, посочиха от Централното командване преди това.
Since restarting the naval blockade against Iranian ports 17 hours ago, U.S. forces have redirected 2 commercial vessels attempting to run the blockade. The U.S. military remains vigilant and prepared to ensure full compliance. pic.twitter.com/E00JAlmBua— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
По-рано днес въоръжените сили на САЩ съобщиха, че са предприели вълна от въздушни удари срещу Иран.
САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток
Атаката е започнала в 13:30 ч. иранско време (13:00 ч. българско време), което е необичайнo, тъй като в последно време САЩ нанасяха удари срещу Иран само нощем, за да намалят риска от противовъздушната отбрана за самолетите си.
At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026
Централното командване изстреля прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети на остров Голям Тунб по време на 90-минутната атака.
July 15, 2026