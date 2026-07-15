България

Започна делото за източването на над 3,3 млн. лв. от театрите в Смолян и Разград

Съдът отхвърли искането към делото да бъде конституиран граждански иск

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15 юли 2026, 19:47
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С лед шестчасово заседание Пловдивският окръжен съд даде ход на делото, по което са обвинени осем души, участвали в присвояването на над 3,3 млн. лв.от театрите в Смолян и Разград чрез фиктивни трудови договори.

В залата бяха изказани аргументи за връщане на делото на прокурора за отстраняване на процесуални неточности или за прехвърлянето му по компетенция на друг апелативен район, като Софийския градски съд.

Прокуратурата повдигна обвинение на директора на театъра в Смолян

Съдът отхвърли искането към делото да бъде конституиран граждански иск от страна на ощетените два театъра в Смолян и Разград. Присвоените средства от бюджета на РДТ „Николай Хайтов“ - Смолян възлизат на общо 1 753 002 лева., а от този на „Театрално - музикален и филхармоничен център - Разград“ - на 1 558 700 лева. 

Окръжният съд остави без уважение и искането на защитниците на трима от обвиняемите за промяна на мерките им за неотклонение.

Срещу всички осем подсъдими са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Сред обвинямните са и вече бившите директори на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград – Левон Манукян и на Родопския драматичен театър - Румен Бечев. Срещу тях е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, преставляващо особено тежък случай. 

За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Останалите петима подсъдими са обвинени в помагачество, а трима от тях и в пране на пари. 

Схемата е работила в продължение на няколко месеца – от 1 юли до 26 септември 2024 година. Чрез подписване на 113 фиктивни трудови договора, превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения и превеждане на Допълнително материално стимулиране (ДМС) са били присвоени над 3,3 млн. лв. от Смолянския театър и от Разградския театър.

Източването на театрите: Пуснаха под парична гаранция двама от обвинените

Окръжният прокурор Галин Гавраилов обясни пред медиите, че свързващото звено между двата театъра е Петко Писков, който е компютърен специалист. Той е предоставил на двата театъра софтуер за счетоводство, труд и работна заплата, през който минава документооборотът и се дигитализира архивът на двата театъра. 

Пловдивският окръжен съд насрочи следващото заседание по делото за 14 октомври от 14:00 часа. То ще бъде по процедура без призоваване и изслушване на свидетели и вещи лица.

Припомняме, че в началото на октомври прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на директора на театъра в Смолян за длъжностно присвояване в особено големи размери. Пет дни по-късно Апелативният съд в Пловдив пусна под гаранция двама от обвиняемите за източването на средства от театрите в Смолян и Разград.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Таня Благова    
Пловдивски окръжен съд присвояване театри Смолян и Разград
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