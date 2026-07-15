България

Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 21:23
Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче
Източник: NOVA

М ладеж с електрическа тротинетка пострада, докато се движел по велоалея в столичния квартал „Западен парк“.

Той и негови приятели се движели по тротоара с несъобразена за това място скорост, предаде NOVA.

Пореден инцидент с тротинетка, 13-годишно дете падна и изгуби съзнание

При разминаване се засекли, вследствие на което едното момче паднало от тротинетката и си ударило главата в бордюра.

Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница.

Младеж е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка

На мястото пристигнал и полицейски патрул. 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
инцидент електрическа тротинетка Западен парк София
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