Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

М ладеж с електрическа тротинетка пострада, докато се движел по велоалея в столичния квартал „Западен парк“.

Той и негови приятели се движели по тротоара с несъобразена за това място скорост, предаде NOVA.

Пореден инцидент с тротинетка, 13-годишно дете падна и изгуби съзнание

При разминаване се засекли, вследствие на което едното момче паднало от тротинетката и си ударило главата в бордюра.

Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница.

Младеж е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка

На мястото пристигнал и полицейски патрул.