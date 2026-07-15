Инцидент с електрическа тротинетка в „Западен парк“, пострада момче

М ладеж с електрическа тротинетка пострада, докато се движел по велоалея в столичния квартал „Западен парк“.
Той и негови приятели се движели по тротоара с несъобразена за това място скорост, предаде NOVA.
Пореден инцидент с тротинетка, 13-годишно дете падна и изгуби съзнание
При разминаване се засекли, вследствие на което едното момче паднало от тротинетката и си ударило главата в бордюра.
Екип на Спешна помощ го транспортирал в болница.
Младеж е с опасност за живота след инцидент с електрическа тротинетка
На мястото пристигнал и полицейски патрул.