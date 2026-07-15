Доларът вече и с лика на Доналд Тръмп

М инистърът на финансите на САЩ Скот Бесент показа в сряда снимки на предложена златна монета от 1 долар с лика на президента Доналд Тръмп, която да отбележи 250-годишнината от основаването на Съединените щати, предава "Аксиос".

Защо е важно:

Интересът на Тръмп към преобразяването на американската валута отразява по-широките усилия на неговата администрация да остави своя отпечатък върху федералните символи и институции.

Движеща сила на новините:

Бесент сподели в сряда снимка на златна монета с лика на Тръмп като начин „да се почете трайното наследство на свободата и траен символ на патриотизма“.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

„С лика на президента Тръмп, тя отбелязва силата на американските ценности и обещанието на нация, посветена на запазването на свободата за всички“, написа Бесент в X.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

А какво казва законът:

Федералният закон забранява поставянето на лица на живи хора върху американски монети. Законът за президентските монети от 1 долар от 2005 г. позволява само монети от 1 долар, почитащи починали президенти. Законът за препроектирането на циркулиращи колекционерски монети от 2020 г. забранява всякакви портрети на живи хора от задната страна на монетата.

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Освен това законодателството в САЩ гласи, че не трябва да се правят монети, които „носят образа на жив бивш или настоящ президент“ или на починал президент в рамките на две години след смъртта му.

Как да се заобиколи законът:

Министерството на финансите на САЩ вече обяви, че монетата може да бъде пусната по Закон за редизайн на циркулиращи колекционерски монети, защото позволява „дизайн, емблематичен за полупетстогодишнината на Съединените щати“. Говорител на Министерството на финансите посочи, че Монетният двор на САЩ вече е провел проучване, което предполага, че разработването на монетата няма да наруши никакви закони. Говорителят каза, че монетата вече е в производство и ще бъде пусната тази есен.

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

Като прецедент се посочва, че Калвин Кулидж, 30-ият президент, е издал монета от половин долар през 1926 г., на която са изобразени той и Джордж Вашингтон, за да отбележи 150-годишнината на САЩ.