България

Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков

Той е дългогодишен треньор на националните отбори за жени

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 17:59
Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков
Източник: iStock

Н а 87-годишна възраст почина една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане, Емил Нейков.

Той е дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черно море, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор, оставил дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които е създал.

Емил Нейков е баща на бившия министър на спорта и настоящ президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

Под негово ръководство Черно море се превръща в символ на традиция и успехи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Емил Нейков
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