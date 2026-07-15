Партията на Макрон заведе дело срещу Льо Пен

Партията на Еманюел Макрон „Ренесанс“ заведе дело срещу Марин льо Пен, обвинявайки я, че е използвала името на формацията в предизборния си слоган и така създава объркване сред избирателите.

Марин льо Пен официално стартира президентската си кампания със слогана „За Франция - Ренесансът“, след като получи разрешение от съда да се кандидатира въпреки присъдата си по делото за присвояване на средства от Европейския парламент.

Президентските избори във Франция са насрочени за 18 април 2027 г., а според последните социологически проучвания Льо Пен е фаворит за победа в първия тур.

Марин льо Пен и Еманюел Макрон Източник: БГНЕС

Партията на френския президент Еманюел Макрон „Ренесанс“ (Renaissance) заведе дело срещу кандидатката за президент от крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин льо Пен, обвинявайки я, че е използвала името на формацията в свой предизборен слоган.

От партията заявиха, че слоганът на Льо Пен - „За Франция - Ренесансът“ („Pour la France, la Renaissance“) - представлява „неразрешено присвояване на политическата ѝ идентичност и търговски марки“.

Миналата седмица Льо Пен официално даде старт на президентската си кампания, след като съд ѝ позволи да се кандидатира въпреки присъдата ѝ за присвояване на средства от Европейския парламент. Тя продължава да отрича обвиненията и е обжалвала решението пред най-висшата съдебна инстанция във Франция.

Лидерката на крайната десница, която беше кандидатът на партията си и на трите последни президентски избори, представи предизборен плакат и официален сайт с новия слоган.

„Нашата идентичност „Ренесанс“, която определя политическото ни движение във Франция и Европа от 2019 г. насам, не може да бъде присвоявана единствено с цел да се създава объркване сред избирателите“, се казва в позиция на партията на Макрон.

Настоящ лидер на „Ренесанс“ е бившият министър-председател Габриел Атал, който също вече обяви кандидатурата си за президентските избори догодина.

Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г. Според последните социологически проучвания Марин льо Пен е убедителен фаворит за първото място на първия тур.

„Освен че поставя правен въпрос, това действие засяга самата ни идентичност“, заявиха още от партията. „Ренесанс“ защитава хуманистична, европейска и републиканска визия, основана на върховенството на закона, демокрацията и уважението към нашите общи принципи“, посочиха от партията.

Попитана миналата седмица за сходството между двете наименования, Льо Пен отрече да има каквато и да е връзка. Тя заяви пред журналисти, че слоганът е избран, защото „смисълът на моята кампания е да работя за възраждането на френските институции“.

Марин льо Пен и Еманюел Макрон Източник: БГНЕС

Партия „Ренесанс“

Партията „Ренесанс“ е центристката политическа формация, създадена от френския президент Еманюел Макрон. Тя е управляващата партия на Франция и основната политическа сила, която подкрепя неговата програма. Партията се определя като проевропейска, либерална и реформаторска, като заема място в политическия център, а по някои въпроси – леко вдясно от него.

Как възниква

Основана е през април 2016 г. под името „Напред!“ (En Marche!) от Еманюел Макрон, когато той все още е министър на икономиката.

След преизбирането на Макрон за президент през 2022 г. партията е преобразувана и на 17 септември 2022 г. официално приема името „Ренесанс“ (Renaissance). Целта е да се подчертае по-широкото обединение на президентското мнозинство.

Политическа идеология

Според официалната ѝ платформа партията защитава:

силна и интегрирана Европейския съюз; либерална пазарна икономика и насърчаване на предприемачеството; екологичен преход, съчетан с икономически растеж; защита на светския характер на държавата (laïcité); равни възможности и социална мобилност; върховенство на закона и силни държавни институции.

Ръководство

В момента:

Почетен председател е Еманюел Макрон. Генерален секретар е бившият министър-председател Габриел Атал. Място във френската политика

„Ренесанс“ е водещата партия в президентския лагер Ensemble („Заедно“), който обединява няколко центристки и либерални формации. От създаването си партията промени традиционната политическа карта на Франция, като разби дългогодишното доминиране на социалистите и републиканците.

След парламентарните избори през 2024 г. президентският лагер загуби водещите си позиции в Националното събрание, което принуди Макрон и съюзниците му да търсят компромиси с други политически сили за прокарването на законодателство.

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