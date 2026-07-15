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Партията на Макрон заведе дело срещу Льо Пен

Центристката формация „Ренесанс“ твърди, че кандидатката на „Национален сбор“ е използвала името ѝ в предизборната си кампания, за да създаде объркване сред избирателите

15 юли 2026, 16:19
Партията на Макрон заведе дело срещу Льо Пен
Марин льо Пен и Еманюел Макрон   
Източник: БГНЕС, архив
  • Партията на Еманюел Макрон „Ренесанс“ заведе дело срещу Марин льо Пен, обвинявайки я, че е използвала името на формацията в предизборния си слоган и така създава объркване сред избирателите.
  • Марин льо Пен официално стартира президентската си кампания със слогана „За Франция - Ренесансът“, след като получи разрешение от съда да се кандидатира въпреки присъдата си по делото за присвояване на средства от Европейския парламент.
  • Президентските избори във Франция са насрочени за 18 април 2027 г., а според последните социологически проучвания Льо Пен е фаворит за победа в първия тур.
Марин льо Пен и Еманюел Макрон
Марин льо Пен и Еманюел Макрон Източник: БГНЕС

Партията на френския президент Еманюел Макрон „Ренесанс“ (Renaissance) заведе дело срещу кандидатката за президент от крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин льо Пен, обвинявайки я, че е използвала името на формацията в свой предизборен слоган.

От партията заявиха, че слоганът на Льо Пен - „За Франция - Ренесансът“ („Pour la France, la Renaissance“) - представлява „неразрешено присвояване на политическата ѝ идентичност и търговски марки“.

Миналата седмица Льо Пен официално даде старт на президентската си кампания, след като съд ѝ позволи да се кандидатира въпреки присъдата ѝ за присвояване на средства от Европейския парламент. Тя продължава да отрича обвиненията и е обжалвала решението пред най-висшата съдебна инстанция във Франция.

Лидерката на крайната десница, която беше кандидатът на партията си и на трите последни президентски избори, представи предизборен плакат и официален сайт с новия слоган.

„Нашата идентичност „Ренесанс“, която определя политическото ни движение във Франция и Европа от 2019 г. насам, не може да бъде присвоявана единствено с цел да се създава объркване сред избирателите“, се казва в позиция на партията на Макрон.

Настоящ лидер на „Ренесанс“ е бившият министър-председател Габриел Атал, който също вече обяви кандидатурата си за президентските избори догодина.

Първият тур на президентските избори във Франция е насрочен за 18 април 2027 г. Според последните социологически проучвания Марин льо Пен е убедителен фаворит за първото място на първия тур.

„Освен че поставя правен въпрос, това действие засяга самата ни идентичност“, заявиха още от партията. „Ренесанс“ защитава хуманистична, европейска и републиканска визия, основана на върховенството на закона, демокрацията и уважението към нашите общи принципи“, посочиха от партията.

Попитана миналата седмица за сходството между двете наименования, Льо Пен отрече да има каквато и да е връзка. Тя заяви пред журналисти, че слоганът е избран, защото „смисълът на моята кампания е да работя за възраждането на френските институции“.

Марин льо Пен и Еманюел Макрон
Марин льо Пен и Еманюел Макрон Източник: БГНЕС
  • Партия „Ренесанс“

Партията „Ренесанс“ е центристката политическа формация, създадена от френския президент Еманюел Макрон. Тя е управляващата партия на Франция и основната политическа сила, която подкрепя неговата програма. Партията се определя като проевропейска, либерална и реформаторска, като заема място в политическия център, а по някои въпроси – леко вдясно от него.

  • Как възниква

Основана е през април 2016 г. под името „Напред!“ (En Marche!) от Еманюел Макрон, когато той все още е министър на икономиката.
След преизбирането на Макрон за президент през 2022 г. партията е преобразувана и на 17 септември 2022 г. официално приема името „Ренесанс“ (Renaissance). Целта е да се подчертае по-широкото обединение на президентското мнозинство.

  • Политическа идеология

Според официалната ѝ платформа партията защитава:

  1. силна и интегрирана Европейския съюз;
  2. либерална пазарна икономика и насърчаване на предприемачеството;
  3. екологичен преход, съчетан с икономически растеж;
  4. защита на светския характер на държавата (laïcité);
  5. равни възможности и социална мобилност;
  6. върховенство на закона и силни държавни институции.
  • Ръководство

В момента:

  1. Почетен председател е Еманюел Макрон.
  2. Генерален секретар е бившият министър-председател Габриел Атал.
  3. Място във френската политика

„Ренесанс“ е водещата партия в президентския лагер Ensemble („Заедно“), който обединява няколко центристки и либерални формации. От създаването си партията промени традиционната политическа карта на Франция, като разби дългогодишното доминиране на социалистите и републиканците.

След парламентарните избори през 2024 г. президентският лагер загуби водещите си позиции в Националното събрание, което принуди Макрон и съюзниците му да търсят компромиси с други политически сили за прокарването на законодателство.

  • Позиции по ключови теми
  1. Европа: подкрепя по-тясна европейска интеграция и засилване на общата европейска отбрана.
  2. Икономика: залага на реформи, конкурентоспособност и стимулиране на бизнеса.
  3. Отбрана: подкрепя укрепването на европейските отбранителни способности и активната роля на Франция в НАТО.
  4. Миграция: през последните години заема по-твърда позиция по отношение на незаконната миграция, като същевременно защитава европейски подход към управлението на миграционните процеси.
Източник: politico    
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