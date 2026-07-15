България

България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите

Единствено Румъния се доближава до нас

Николай Киров Николай Киров

15 юли 2026, 20:23
България е на дъното в ЕС по дигитални умения на младите
Източник: iStock/Getty Images

Б ългария остава сред най-слабо представящите се държави в Европейския съюз по отношение на дигиталните умения на младите хора. Само 52,8% от българите на възраст между 16 и 24 години разполагат поне с базови дигитални умения през 2025 г., сочат данните на Евростат.

Това поставя страната ни на последно място в ЕС, като единствено Румъния се доближава до нас с 53,3%. Средно за Европейския съюз делът на младите хора с поне базови дигитални умения достига 74,6%.

ЕК посочи предизвикателства пред България

Лидер в класацията е Дания, където 92,1% от младите хора притежават такива умения. Следват Чехия с 91,7% и Малта с 91,5%.

Така България е едната от само двете държави в ЕС с ниво на дигиталните умения на младите под 60%

Данните показват сериозна разлика между отделните държави членки. Докато в редица страни над 90% от младите хора имат поне базови дигитални умения, България и Румъния са единствените две държави в ЕС, при които този показател остава под 60%.

Това поставя въпроса за дигиталната подготовка на младото поколение в България в момент, когато технологичните умения се превръщат в ключов фактор за образованието, пазара на труда и икономическата конкурентоспособност.

Младите жени в ЕС показват по-добри дигитални умения.

На равнище Европейски съюз младите жени се представят малко по-добре от младите мъже по отношение на базовите дигитални умения.

През 2025 г. 75,9% от жените на възраст между 16 и 24 години в ЕС притежават поне базови дигитални умения, докато при младите мъже делът е 73,3%.

Подобна тенденция се наблюдава в 22 от държавите членки.

Най-голямата разлика в полза на младите жени е отчетена в Кипър, където разликата достига 18,8 процентни пункта - 73,9% при жените спрямо 55,1% при мъжете. Следват Словения с разлика от 11,6 процентни пункта - 73,5% спрямо 61,9%, и Австрия с 9,1 процентни пункта - 82,7% спрямо 73,6%.

В останалите пет държави от ЕС младите мъже имат по-висок дял на базови дигитални умения от младите жени.

ЕК: България трябва да ускори внедряването на 5G

Най-голяма разлика в полза на мъжете е регистрирана в Малта - 4,6 процентни пункта, където делът е 93,6% при младите мъже спрямо 89,1% при младите жени. В Румъния разликата е 4 процентни пункта - 55,1% при мъжете спрямо 51,1% при жените.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
дигитални умения България Европейски съюз Евростат
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Европейската прокуратура наказа дисциплинарно българския европрокурор

Европейската прокуратура наказа дисциплинарно българския европрокурор

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Скандалът с подарения самолет на Тръмп ескалира

Доларът вече и с лика на Доналд Тръмп

Доларът вече и с лика на Доналд Тръмп

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ID. Cross: най-компактният и най-достъпен електрически SUV на VW

ID. Cross: най-компактният и най-достъпен електрически SUV на VW

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 4 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 4 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 4 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Спасиха български граждани, жертви на домашно насилие в Германия и Румъния

Свят Преди 1 час

Разрешаването на редица тежки случаи е факт благодарение на добрата координация между нашата и европейските системи 112

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

Радев: Спасяването на Плана за възстановяване е не по-маловажно от реформите

България Преди 1 час

Министър-председателят отбеляза, че за българското правителство водещ приоритет остават реформите

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

Медици протестираха в София с искане за по-високи заплати

България Преди 3 часа

Трета поредна година не се предвижда увеличение на възнагражденията на работещите в държавните и общински болници

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

Протестиращите студенти и ректорът на НАТФИЗ не се разбраха

България Преди 3 часа

Дачев посочи, че днес не е очаквал конструктивен диалог с протестиращите студенти

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

СЗО предупреди: ИИ в здравеопазването изпреварва правилата

Свят Преди 3 часа

СЗО отчита сериозни пропуски в подготовката на системите

Украйна и ЕС сключиха споразумение за сътрудничество за дронове

Украйна и ЕС сключиха споразумение за сътрудничество за дронове

Свят Преди 3 часа

Фон дер Лайен: Трябва да обединим силите си

Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков

Почина легендарният треньор по гребане Емил Нейков

България Преди 4 часа

Той е дългогодишен треньор на националните отбори за жени

Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер

Иън Сомерхолдър разкри скандалната причина да избяга от Холивуд и да стане фермер

Любопитно Преди 4 часа

Секссимволът от „Дневниците на вампира“ Иън Сомерхолдър разкри истинската, шокираща причина да напусне Холивуд завинаги. Актьорът сподели за жестокия сблъсък с шефовете на Netflix, който го е пратил в болница и го е отказал от снимачната площадка

Защо Зеленски иска ново правителство

Защо Зеленски иска ново правителство

Свят Преди 4 часа

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко си отива след по-малко от година на поста

Марин льо Пен и Еманюел Макрон

Партията на Макрон заведе дело срещу Льо Пен

Свят Преди 5 часа

Центристката формация „Ренесанс“ твърди, че кандидатката на „Национален сбор“ е използвала името ѝ в предизборната си кампания, за да създаде объркване сред избирателите

И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив

И. Ф. главният прокурор предложи освобождаването на шефа на Апелативната прокуратура в Пловдив

България Преди 5 часа

Прокурор Тихомир Стоев е апелативен прокурор на Пловдив от декември 2025 г.

Личният телефон стана част от служебния живот. Хакерите го знаят

Личният телефон стана част от служебния живот. Хакерите го знаят

Любопитно Преди 5 часа

Промишленото производство на България устойчиво пада

Промишленото производство на България устойчиво пада

България Преди 6 часа

Българското промишлено производство се е свило с 4,7 на сто на годишна база през май

Прокуратурата търси международна правна помощ по делото за кораба „Хера“

Прокуратурата търси международна правна помощ по делото за кораба „Хера“

България Преди 6 часа

Съдът уважи направените искания

На снимката е показан Ормузкият проток – стратегическият морски проход между Персийския залив и Оманския залив.

Кой всъщност контролира Ормузкия проток?

Свят Преди 6 часа

От началото на войната Иран не отслабва влиянието си върху стратегическия воден път, а напротив - затвърждава го, смята авторът на анализа.

Гонка на младежи в София завърши с глоби и отнети книжки

Гонка на младежи в София завърши с глоби и отнети книжки

България Преди 6 часа

Единият от санкционираните водачи вече е бил участник в тежък пътен инцидент

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

NOVA LAB Грижа: Отслабваме ли наистина с кафе, цигара и шоколад?

Edna.bg

Юлиан Вергов на 56: ролите, успехите и малко известни факти за актьора

Edna.bg

Гьоко Хаджиевски: Спартак Варна е по-силен от миналия сезон, но не трябва да се мислим за велики

Gong.bg

Перфектен терен и фенска подкрепа очакват ЦСКА в Дери

Gong.bg

Младеж пострада при падане от електрическа тротинетка на велоалея в София (СНИМКИ)

Nova.bg

Посланиците на ЕС не са успели да се договорят за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Nova.bg