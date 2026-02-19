Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

С лед новите ракрития на прокуратурата по случая "Петрохан-Околчица" - ще се подреди ли пъзелът на този криминален случай и ще станат ли ясни мотивите за трагедията, при която загинаха шестима души? Темата коментираха журналистите Кирил Борисов от "24 часа" и Стоян Нешев от NOVA.

"Мотив все още няма. Това категорично заявиха разследващите. В момента се проверява, изследва и анализира - използват се експертни становища, включително на психолози, за да се даде отговор какъв е мотивът. Работи се по всички версии, но основната остава - две убийства, последвани от самоубийството на Калушев край Околчица, както и три самоубийства в района на хижа „Петрохан“. Други версии засега не бяха представени", заяви Нешев в ефира на "Здравей, България".

Според Борисов един от акцентите на брифинга в сряда е бил по отношение на АТВ-тата, за които се споменава в показанията на основния свидетел Деян Илиев и които се виждат на записи от охранителни камери около хижата.

"Отговорът беше ясен - няма данни в охраняемия периметър на хижата да са влизали външни лица. АТВ-тата, които се виждат на кадрите, не влизат към хижата, а продължават по пътя към село Искрец. Това е единственият подход към хижата. След него има верига и се влиза в двора, който е бил ограден и с електропастир. Нарушения не са установени", подчерта той.

И допълни, че важно уточнение от разследването е, че няма външно проникване в хижата нито в деня на трагедията, нито в предходния, включително около пожара.

"В кръвта на Калушев е открито силно медикаментозно вещество - не наркотик, а лекарство, използвано при лечение на епилепсия. Известно е със страничен ефект - склонност към суицидни мисли. В миналото веществото е било използвано при масови самоубийства в САЩ", заяви Борисов.

Нешев припомни, че прокуратурата потвърди, че основният свидетел Деян Илиев се намира в чужбина.

"Властите не са имали законово основание да го задържат. Разследващите допуснаха, че при необходимост може да бъде търсена екстрадиция. От поведението му на кадрите личи силна притесненост, но не са открити достатъчно основания да бъде обвинен", посочи той.

Разследването е довело и до образуването на нови досъдебни производства, включително проверки на документи, финансови и институционални връзки.