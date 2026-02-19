Сблъсък - Зеленски срещу САЩ: „Несправедливо е!“, Белият дом отговори: „Плащаме сметката“

Д окато Вашингтон настоява за бързо сядане на масата за преговори, изтъквайки финансовата тежест върху американския данъкоплатец, Киев предупреждава за опасни дипломатически совалки с Москва, водени „зад гърба“ на Украйна.

Позицията на Зеленски: Тактика или стратегическа грешка?

В интервю за Axios украинският президент Володимир Зеленски определи като „несправедлив“ натиска на Доналд Тръмп за едностранни отстъпки от страна на Киев.

„Надявам се, че това е просто негова тактика, а не решение“, коментира той по адрес на американския държавен глава.

Зеленски подчерта, че не се нуждае от „исторически глупости“, които Путин използва като тактика за забавяне на дипломацията. „Чета не по-малко исторически книги от Путин. Знам повече за неговата страна, отколкото той за Украйна, просто защото съм бил в много руски градове и познавах хората там“, добави той. Президентът акцентира и върху огромните загуби на агресора, посочвайки, че Русия губи между 30 000 и 35 000 войници месечно: „Те губят по 156 души за всеки окупиран километър земя – факти, които радикализираната част от руското общество вече вижда.“

Белият дом: Ситуацията е несправедлива към САЩ

Отговорът от Вашингтон дойде чрез прессекретаря Каролайн Ливит, която заяви, че президентът Тръмп смята ситуацията за „много несправедлива“, но с фокус върху американския интерес. По думите ѝ цената се плаща не само с животите на руснаци и украинци, но и от американските данъкоплатци, които са „плащали сметката“, преди Тръмп да спре мащабното финансиране.

Въпреки това Ливит уточни, че САЩ продължават да продават оръжие на НАТО, което се пренасочва към Украйна. Самият Тръмп бе още по-директен по време на полет с Air Force One: „По-добре Украйна да седне бързо на масата за преговори, това е всичко, което ви казвам.“

Документи без Украйна: Дипломация „на тъмно“

Най-тревожният сигнал от страна на Киев дойде след тристранните преговори в Женева. В серия от публикации Зеленски предположи, че американците „и може би някои европейци“ вече обсъждат нов документ директно с Русия, касаещ отношенията между НАТО и Кремъл.

Украинският лидер подчерта като критично важно „нашето потенциално място в НАТО да се обсъжда с нас“, а не в отсъствието на Киев. Според него преговорите за бъдещата архитектура на сигурност, които изключват прякото участие на страната му, подкопават легитимността на процеса и пренебрегват реалната ситуация на бойното поле.