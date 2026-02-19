Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

С лужебният премиер Андрей Гюров и кабинетът му полагат официално клетва в Народното събрание. Това ще се случи пред депутатите и в присъствието на президента Илияна Йотова.

Тържественото полагане на клетва на 106-отото правителство на България ще се проведе в рамките на пленарното заседание.

В сряда Гюров представи служебния кабинет пред държавния глава. Има трима вицепремиери в новия кабинет: по европейсĸите средства – Мария Недина, вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов, вицепремиер за честни избори – Стоил Цицелĸов.

За министър на вътрешните работи беше обявен Емил Дечев, министър на финансите – Георги Клисурски, министър на външните работи – Надежда Нейнски.

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде два указа. С единия да назначи правителството на Андрей Гюров, а с другия да насрочи предстоящите избори за нов парламент, които ще са на 19 април.

След полагане на клетва в Народното събрание ще се проведе и официална церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.