Иран с предупреждение за планирани изстрелвания на ракети

То идва на фона на засилено напрежение със САЩ

19 февруари 2026, 08:29
Източник: AP/БТА

И ран издаде предупреждение за пилотите, ползващи въздушното пространство, за това, че в четвъртък възнамерява да изстреля ракети над южните си райони. Това показва сайтът на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, цитиран от "Ройтерс".

Тези дни Иран приключи учения на военноморските си сили в Ормузкия проток, а за днес са насрочени съвместни маневри с ВМС на Русия.

Предупреждението беше издадено на фона на засилено напрежение със САЩ, които разположиха военни кораби край бреговете на Ислямската република. 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон обмисля дали да продължи с дипломацията, или да премине към други опции.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
иран ракети
По темата

Президентът Йотова подписа указа за изборите и назначи служебния кабинет

Кабинетът

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите"

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Могат ли кучетата да усещат злото?

Преди 2 часа
Преди 1 час
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Преди 3 часа
Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите
Преди 2 часа
