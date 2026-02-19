Иран с предупреждение за планирани изстрелвания на ракети

И ран издаде предупреждение за пилотите, ползващи въздушното пространство, за това, че в четвъртък възнамерява да изстреля ракети над южните си райони. Това показва сайтът на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, цитиран от "Ройтерс".

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Тези дни Иран приключи учения на военноморските си сили в Ормузкия проток, а за днес са насрочени съвместни маневри с ВМС на Русия.

Предупреждението беше издадено на фона на засилено напрежение със САЩ, които разположиха военни кораби край бреговете на Ислямската република.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон обмисля дали да продължи с дипломацията, или да премине към други опции.