Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

З абравете за доставката и месенето: Тази „мързелива“ пица на тиган е готова за по-малко от 15 минути. Идеалното решение за моментите, в които гладът изпреварва търпението.
Съставки за бърза пица
За тесто без месене ще ви трябват най-простите продукти, които често се намират в хладилника:
- 4 супени лъжици заквасена сметана
- 4 супени лъжици майонеза
- 2 яйца
- 8-9 супени лъжици брашно
За пълнежа можете да изберете всякакви съставки по ваш вкус.
Популярен вариант е почти класическа хавайска комбинация:
- варено или печено пилешко месо
- ананаси
- царевица
- твърдо сирене
Основното предимство на рецептата обаче е нейната гъвкавост . Наденица, шунка, зеленчуци, гъби или дори останало пилешко месо от вчера ще свършат работа.
Как да си направим мързелива пица в тиган
Приготвянето не изисква кулинарни умения и отнема само няколко минути.
- В дълбока купа смесете заквасената сметана, майонезата и яйцата до гладка смес.
- Добавете брашното и разбъркайте. Тестото трябва да е гъсто, подобно на тесто за палачинки.
- Изсипете сместа в леко намазнена тава и разпределете равномерно.
- Веднага разпределете плънката и поръсете обилно със сирене.
- Покрийте и гответе на слаб огън, докато долната част стане златистокафява и сиренето се разтопи.
Средно ястието ще бъде готово за около 10 минути, в зависимост от дебелината на тестото и мощността на котлона.
Тайната на перфектната текстура
За да сте сигурни, че пицата е добре изпечена, е важно да я готвите на слаб огън. По този начин тестото няма да загори и сиренето ще има време да стане меко. Ако искате по-златиста коричка, можете да махнете капака за 1-2 минути в края на готвенето.