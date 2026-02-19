Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

З абравете за доставката и месенето: Тази „мързелива“ пица на тиган е готова за по-малко от 15 минути. Идеалното решение за моментите, в които гладът изпреварва търпението.

Съставки за бърза пица

За тесто без месене ще ви трябват най-простите продукти, които често се намират в хладилника:

4 супени лъжици заквасена сметана

4 супени лъжици майонеза

2 яйца

8-9 супени лъжици брашно

За пълнежа можете да изберете всякакви съставки по ваш вкус.

Популярен вариант е почти класическа хавайска комбинация:

варено или печено пилешко месо

ананаси

царевица

твърдо сирене

Основното предимство на рецептата обаче е нейната гъвкавост . Наденица, шунка, зеленчуци, гъби или дори останало пилешко месо от вчера ще свършат работа.

Как да си направим мързелива пица в тиган

Приготвянето не изисква кулинарни умения и отнема само няколко минути.

В дълбока купа смесете заквасената сметана, майонезата и яйцата до гладка смес. Добавете брашното и разбъркайте. Тестото трябва да е гъсто, подобно на тесто за палачинки. Изсипете сместа в леко намазнена тава и разпределете равномерно. Веднага разпределете плънката и поръсете обилно със сирене. Покрийте и гответе на слаб огън, докато долната част стане златистокафява и сиренето се разтопи.

Средно ястието ще бъде готово за около 10 минути, в зависимост от дебелината на тестото и мощността на котлона.

Тайната на перфектната текстура

За да сте сигурни, че пицата е добре изпечена, е важно да я готвите на слаб огън. По този начин тестото няма да загори и сиренето ще има време да стане меко. Ако искате по-златиста коричка, можете да махнете капака за 1-2 минути в края на готвенето.