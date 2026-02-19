Любопитно

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви" социалните мрежи

Понякога ви се прияде пица, но нямате време или желание да месите тесто или да чакате доставка

19 февруари 2026, 07:30
Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи
Източник: iStock

З абравете за доставката и месенето: Тази „мързелива“ пица на тиган е готова за по-малко от 15 минути. Идеалното решение за моментите, в които гладът изпреварва търпението.

Съставки за бърза пица

За тесто без месене ще ви трябват най-простите продукти, които често се намират в хладилника:

  • 4 супени лъжици заквасена сметана
  • 4 супени лъжици майонеза
  • 2 яйца
  • 8-9 супени лъжици брашно

За пълнежа можете да изберете всякакви съставки по ваш вкус.

Популярен вариант е почти класическа хавайска комбинация:

  • варено или печено пилешко месо
  • ананаси
  • царевица
  • твърдо сирене

Основното предимство на рецептата обаче е нейната гъвкавост . Наденица, шунка, зеленчуци, гъби или дори останало пилешко месо от вчера ще свършат работа.

Как да си направим мързелива пица в тиган

Приготвянето не изисква кулинарни умения и отнема само няколко минути.

  1. В дълбока купа смесете заквасената сметана, майонезата и яйцата до гладка смес.
  2. Добавете брашното и разбъркайте. Тестото трябва да е гъсто, подобно на тесто за палачинки.
  3. Изсипете сместа в леко намазнена тава и разпределете равномерно.
  4. Веднага разпределете плънката и поръсете обилно със сирене.
  5. Покрийте и гответе на слаб огън, докато долната част стане златистокафява и сиренето се разтопи.

Средно ястието ще бъде готово за около 10 минути, в зависимост от дебелината на тестото и мощността на котлона.

Тайната на перфектната текстура

За да сте сигурни, че пицата е добре изпечена, е важно да я готвите на слаб огън. По този начин тестото няма да загори и сиренето ще има време да стане меко. Ако искате по-златиста коричка, можете да махнете капака за 1-2 минути в края на готвенето.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ігор (@igor_shpigunov1)

 

Източник: rbc.ua    
Източник: rbc.ua
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
