Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

Иван Радев за машините за гласуване: Митът за "мадуровките" е форма на дезинформация

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

София в очакване на снега след 18:00 ч.: Над 170 машини са в готовност да почистват столицата

С лед смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче, от хижа "Петрохан" са иззети ръкописни бележки, научи NOVA.

Предполага се, че са на Ивайло Калушев. NOVA разполага с копия от част от материалите, чието авторство тепърва ще се доказва.

Майката на Ивайло Калушев: Желаеше смъртта му да не води до прераждане

Една от бележките засяга стратегия за общинско планиране в контекста на „Зеления преход”. В други от бележките има много философски и духовни съвети, насочени към самоусъвършенстване, навици и отношение към живота.

Има и такива, свързани с тибетския будизъм. "Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво"; "Бройки, без да гониш бройки"; "Лъжа и лигавщина се изкореняват само със стоманена дисциплина" - са част от съветите за самоусъвършенстване.

В последните си дни, на 27 януари, Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували от София към морето заедно с непълнолетно момиче. Крайната им цел е била село Българи.

Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва - мистерията „Петрохан“

„Разказаха ми за храмовете наоколо и ми казаха, че има храмове и самодиви. Иво ми разказа, че предишните собственици на къщата винаги са си тръгвали, защото къщата била обладана”, разказва момичето, което е единственото оцеляло от групата.

Че къщата е прокълнато място, разказва и един от малцината им съседи в селото. "

Тези са шестите собственици! Който е дошъл тук - хаир не е видял", твърди съседът Дамян.

Той обяснява, че на 30 януари, когато Калушев и компания си тръгнали с кемпера, много бързали.

"Попитах ги: Тръгвате ли?. Те казаха: Да. И като духна вятърът - вратата започна да се удря. Обадих му се, а той каза, че от бързане не са заключили вратата и да я затворя", споделя Дамян.

Че групата е бързала става ясно и от показанията на непълнолетното момиче:

"Мисля, че беше замислено да останем за по-дълго време. Но родителите ми не ме пуснаха за по-дълго и затова тръгнахме обратно. Мисля, че идеята беше да се върнат обратно на морето, след като ме оставят в София”.