Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Причината е решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров

19 февруари 2026, 06:59
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Защо сложиха „щори

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Записи от хижа „Петрохан": Кланяли се на Калушев

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Г раждани се събират на протест в четвъртък вечер пред Съдебната палата в центъра на София. Причината е решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения Владимирова, информира NOVA.

33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.

Източник: NOVA    
евгения куфар убийство протест
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Кабинетът

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Как мирише разгонената котка?

Преди 1 час
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Преди 1 ден
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Преди 1 ден
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Преди 1 ден
<p>Мистериозно изчезналият кораб край Маслен нос: Какво се знае до момента</p>

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

България Преди 15 минути

Ще бъде направен обход по крайбрежието между Созопол и Приморско

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Любопитно Преди 1 час

Продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

Свят Преди 9 часа

"Аксиос" уточнява, че става дума по-скоро за разговори за бъдещето

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

Свят Преди 9 часа

Историята е обявена за "българска пропаганда"

САЩ осъдиха българин заради Русия

САЩ осъдиха българин заради Русия

Свят Преди 10 часа

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 11 часа

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Свят Преди 12 часа

Това разкри бившият главнокомандващ Валерий Залужни

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 12 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 13 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 13 часа

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

България Преди 14 часа

Радев: Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 14 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 15 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 15 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 15 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 15 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

