Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Г раждани се събират на протест в четвъртък вечер пред Съдебната палата в центъра на София. Причината е решението на Софийския апелативен съд да намали присъдата на Орлин Владимиров, както и да оневини баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения Владимирова, информира NOVA.

33-годишната жена беше обявена за издирване след изчезването ѝ през 2021г. Месец по-късно тялото ѝ беше открито в куфар във водоем край Перник.

През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство. Той и неговият баща Пламен Владимиров, който му е помогнал, получиха доживотни присъди.