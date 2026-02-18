Сянката на Дон Хуан над случая „Петрохан“ и „дрогите на знанието“

С лучаят „Петрохан – Околчица“, който прикова вниманието на цяла България – от обикновени хора, през медии и органи на реда, чак до политическите върхове, не е просто трагедия – той е лабиринт от окултизъм, психотропна манипулация и опасни учения.

Мистериозния криминален случай оставя след себе си тежки въпроси за една затворена общност, ръководена от фигурата на Калушев – наричан от последователите си Дон Хуан. В основата на тяхното ежедневие стои мистиката на мексиканските магьосници, описана от Кастанеда. Целта? Спиране на „вътрешния диалог“ и директно виждане на енергията. Но докато в книгите това звучи като философско търсене, в реалността на Петрохан и село Краево, методите придобиват опасни измерения.

Статия на в. „24 часа“ хвърля светлина върху една от най-зловещите хипотези: използването на шаманските методи на Карлос Кастанеда за пълно подчинение на човешкото съзнание.

Ключовият въпрос е: Използвани ли са психотропни вещества за „промиване на мозъци“? Свидетелства за отглеждане на халюциногенни гъби и залитане по трите стълба на кастанедовото учение – татул, пейот и псилоцибин – рисуват профила на една психоделична диктатура.

За да разберем как тези вещества разграждат личността, медията се обръща към експертизата на невролога д-р Нейко Нейков.

Анализът на специалиста: Невротоксичната примка

Д-р Нейков е категоричен, че докато някои вещества променят възприятията, други директно убиват мозъка. Ето неговите експертни обяснения за трите основни дроги:

Татулът (Datura) – Смъртоносната амнезия

Това е най-опасното оръжие в арсенала. Според д-р Нейков: „Екстрактът от него (Datura spp.) може да предизвика тежък антихолинергичен делириум (обърканост, амнезия, халюцинации) и е доказан невротоксин – животински модели показват дегенерация в хипокампуса и префронталния кортекс“.

Лекарят описва физиологичния ужас на това отравяне: „Суха уста, разширени зеници, тахикардия, хипертермия, дехидратация. Пациентът е силно дезориентиран, с разстроена памет (познавателна амнезия), халюцинации (често мрачни) и понякога агресивно поведение“.

Той цитира и стряскащи научни данни: „Проучване (на екип Igben et al. от 2023 г.) показва, че 4-седмичен прием при мишки предизвиква окислителен стрес и невронална дегенерация в хипокампуса и медиалния префронтален кортекс... Отчетена е намалена плътност и размер на пирамидални клетки, вакуоли и клетъчна смърт, както и драстично повишение на маркерите на стреса“.

Мескалинът (Пейот) – Размиване на реалността

Това вещество атакува серотониновите рецептори и променя фундаментално начина, по който мозъкът обработва информация. Д-р Нейков пояснява:„Ефектите настъпват един-два часа след прием. Човек преживява еуфория или страх, ярки образи и силно променено времевъзприятие. Физиологично има умерено повишено кръвно и пулс; може да има гадене. Основната разлика са запазена памет и самоограничено изживяване (при подходяща обстановка). Въздействието трае от 4 до 8 ч.“

Псилоцибин (Магически гъби) – Катарзис или паника?

Макар и по-малко токсични за клетките, гъбите са мощен инструмент за емоционална манипулация в контекста на култ. „Те предизвикват променено възприятие и емоционален катарзис, като изследвания показват, че стимулират невропластичността (увеличение на дендритни връзки). Няма доказателства за трайна невродегенерация след прием в разумни дози. Основните рискове при всички тях идват от неподходяща ситуация (стрес, глад, будистки/шамански ритуал, групова динамика), което може да усили реакцията“.