Президентът Йотова подписа указа за изборите и назначи служебния кабинет

19 февруари 2026, 08:21
Президентът Йотова подписа указа за изборите и назначи служебния кабинет
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова подписа укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори за Народно събрание на 19 април, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Президентът подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров. С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определя с трети указ.

Андрей Гюров представи пред президента Йотова състава на служебния кабинет, ето го списъкът

От президентството посочват още, че държавният глава Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се проведе в Народното събрание.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вчера представи на президента Илияна Йотова състав на правителство. След това държавният глава съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебния кабинет и насрочване на избори на 19 април.

