След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

К огато наложеното от САЩ прекратяване на огъня спря войната в Газа миналия октомври, войната на „Хамас“ за оцеляване срещу Израел се превърна в битка за контрол у дома, съобщава BBC.

Войната разби дисциплинираните военни части на групировката на партизански сили, а повечето от лидерите ѝ бяха убити; сградите и инфраструктурата на Газа бяха до голяма степен разрушени, населението ѝ – разселено, а икономическият ѝ живот – в руини. Повече от 72 000 жители на Газа бяха убити при израелски атаки по време на конфликта, съобщава здравното министерство, управлявано от „Хамас“.

Четири месеца по-късно, жителите на Газа твърдят, че „Хамас“ отново разширява контрола си върху сигурността, данъчните приходи и държавните услуги, което повдига въпроси относно дългосрочната му стратегия и дали е готов да се откаже от оръжията и властта си, както се изисква сега съгласно втория етап от мирния план на Доналд Тръмп.

„Хамас" си възвърна контрола над над 90% от районите, където присъства“, каза Мохамед Диаб, активист в Газа.

„Нейните полицейски и охранителни служби се завърнаха и сега присъстват по улиците, контролирайки престъпността и преследвайки онези, които определят като колаборационисти и хора с мнение. Гражданите трябва да се обръщат към властите на „Хамас“ за лични карти или здравни процедури, а също така потвърждават контрола си върху съдебната система и съдилищата.“

На пазарите в Газа, търговците на сергии описват редовни полицейски патрули – и подновена желязна хватка върху официалните такси и данъци.

„Пазарите са тихи, но общината продължава да ни преследва за наем“, каза един от продавачите на сергии. Всички, с които говорихме там за контрола на „Хамас“ в Газа, ни помолиха да скрием самоличността им.

„Всеки ден те идват при нас агресивно, със същите искания и същата решителност, казвайки, че ако не платим, ще ни изхвърлят заедно с стоките ни на улицата. Искат 700 шекела (225 долара; 167 паунда) – никой от нас не може да си ги позволи.“

Продавач на сергии разказва, че той и семейството му от 12 души са били разселени от Шуджайя в източната част на града, където е имал магазин. Днес Шуджайя е равна пустош от развалини.

„Всеки ден идват от общината“, каза друг мъж, продаващ цигари наблизо. „Нека преброят наличностите и продажбите, цигара по цигара, и да ми кажат: да им платя ли, или да храня децата си?“

След прекратяването на огъня, храните и някои други основни стоки влизат в Газа по-свободно. Малкото ключови търговци с лиценз за вноса им от Израел казват, че „Хамас“ е възстановил строг контрол върху облагането с данъци на вноса.

Един търговец, който се съгласи да сподели подробности анонимно, разкри, че е била използвана сила срещу онези, които са отказали да платят.

„Данъците, налагани от „Хамас“, зависят от вида и количеството на стоките, но цените започват от 20 000 шекела и нагоре“, каза той. „Ако търговец откаже да плати, се използва сила, а в някои случаи той бива отвлечен или заплашен. Никой не може да избегне плащането на данъци върху стоки.“

Той разказва, че търговците са използвали кодова дума за „Хамас“, когато са обсъждали данъчните плащания, за да не разбере Израел, че парите са били отклонявани към групировката.

„Хамас вече разполага с база данни на всички търговци, които внасят стоки в ивицата Газа“, каза активистът Мохамед Диаб. „Търговецът плаща в брой, а не чрез банкови преводи, така че потокът от средства не може да бъде проследен. Постепенно се възстановява системата, която е била налице в миналото, но далеч от светлината на прожекторите, за да не може да бъде наблюдавана.“

Говорител на „Хамас“, Хазем Касем, заяви, че ивицата Газа е в извънредно положение и че са необходими „изключителни мерки“.

„Някои търговци поддържат връзки с [израелската] окупация и се опитват да генерират прекомерни печалби, така че административните органи понякога трябва да действат твърдо срещу търговци, които отказват да сътрудничат или да изпълняват необходимите задължения“, каза той. „Това е чисто правителствен въпрос и няма връзка с „Хамас“.“

Правителството на Газа се управлява от „Хамас“ от 2007 г. Парите са от решаващо значение за контрола на групировката върху властта: за изплащане на заплати – и, както твърди израелската армия, за крайната ѝ цел да възстанови военната си машина.

„Хамас" гледа на прекратяването на огъня като на време за прегрупиране, за борба срещу нас“, каза подполковник Надав Шошани, говорител на Израелските отбранителни сили (ИДФ). „Ето защо е изключително важно да ги видим разоръжени, защото те ясно заявиха, че ако имат оръжия, ще ги използват някога в бъдеще.“

Израелската армия твърди, че има ежедневни атаки срещу нейните сили от „Хамас“. Четирима израелски войници са били убити от влизането в сила на примирието.

„Хамас“ от своя страна посочва многократните израелски атаки, за които Министерството на здравеопазването на Газа твърди, че са убили 603 палестинци.

Армията на отбраната на Израел (IDF) наскоро публикува зърнести кадри на няколко фигури, тичащи през развалините на Газа, които бяха идентифицирани като „въоръжени терористи“, приближаващи се към войски в района на Газа, временно контролиран от Израел съгласно мирния план на Тръмп.

На въпроса дали две години интензивен военен конфликт не са успели да постигнат унищожаването на военния капацитет на „Хамас“ – ключова военна цел на Израел – подполковник Шошани отговори, че групировката е силно намалена, но сега се опитва да се възстанови.

„Тази война няма да приключи, докато „Хамас“ не бъде разоръжен“, каза той. „Вече има споразумение и очакваме това да се случи. Ако не, има много инструменти на масата, за да се гарантира, че това ще се случи.“

Новият Съвет за мир на Тръмп, съставен от държавни глави от много страни, заинтересовани от бъдещето на Газа, ще проведе първото си заседание във Вашингтон в четвъртък.

Следващият етап от плана на Тръмп за Газа – включително нейното възстановяване – зависи от разоръжаването на „Хамас“, но преговарящите все още уточняват подробностите за това какво би означавало предаването на оръжия на практика – на кого „Хамас“ би предал оръжия, какви оръжия би предал и как би било потвърдено това.

„Вярвам, че сме способни да се справим с въпроса за оръжията по начин, който премахва претекста на окупацията за подновяване на войната и е съвместим с плана на президента Тръмп“, заяви говорителят на „Хамас“ Хазем Касем.

Но „Хамас“, идеологически ангажиран с борбата срещу Израел, има дълбоко вкоренени и добре въоръжени членове в Ивицата Газа. Проверката на пълното им разоръжаване ще бъде трудна и някои от членовете на групировката са поискали да им бъде позволено да държат лични оръжия, за да се защитават от врагове у дома.

Когато боевете с Израел спряха през октомври, „Хамас“ веднага насочи оръжията си срещу съперничещи си кланове, които бяха започнали да се възползват от хаоса, за да разширят властта си в град Газа, Рафах и другаде.

Кадри от репресиите, включително екзекуции на съперници със завързани очи по улиците, бяха разпространени сред обществеността.

Израелските лидери отхвърлиха идеята „Хамас“ да запази лично оръжие и оказват натиск върху групировката да се разоръжи, като заплашват с връщане към война.

Междувременно, създаването на Международни стабилизационни сили, които да поемат контрола над сигурността в Газа, остава в неизвестност, а новият палестински технократски съвет, предназначен да поеме управлението на гражданските дела на Газа, чака в Египет.

По-рано този месец „Хамас“ заяви, че е готов да „прехвърли властта и управлението във всички области“ на новия технократски съвет.

Но активистът от Газа, Мохамед Диаб, заяви, че има малко признаци, че „Хамас“ се готви да предаде властта.

„Напротив“, каза той, „чухме миналата седмица, че „Хамас“ е извършил мащабни назначения на свободни позиции в държавния сектор и ги обяви в социалните медии и официални платформи.“

Хазем Касем отрече всякакви нови назначения в правителството, заявявайки, че всички назначения биха били технически, нископоставени позиции, които не пречат на предаването на властта.

Критиците поставиха под въпрос дали това е опит за запазване на влияние в рамките на евентуална бъдеща администрация на Газа.

Неотдавнашното прехвърляне на медицински случаи от Газа през новооткрития контролно-пропускателен пункт Рафах също сигнализира за намерението на „Хамас“ да запази контрола, въпреки че новият процес е проектиран без участието на групировката.

Един от присъстващите на евакуационен пункт, управляван от международни организации за помощ близо до болница „Насър“, съобщи, че служители на министерството на „Хамас“ са се появили на втория ден от евакуацията, за да помогнат с надзора.

Това е решаващият момент за плана на Тръмп, който досега се е придържал към плана си, като е продължавал неуморно напред, преодолявайки спънки и забавяния.

Въпреки многократните заплахи за подновяване на боевете, ако „Хамас“ не се разоръжи напълно, някои в Израел смятат, че най-ефективният натиск върху ръководството на „Хамас“ може всъщност да дойде от продължаване на плана без тях.

Теренът вече е разчистен в контролираните от Израел райони около Рафах, преди съобщения за план на САЩ за изграждане на нови жилищни комплекси за около 200 000 жители на Газа, с обещание за храна, вода и медицинска помощ, за да се привлекат хора от другата страна на жълтата линия от контролираните от „Хамас“ райони.

Преминаването в голямата част от контролираната от Израел територия около периметъра на Газа се възприема от мнозина в Газа като заставане на страната на врага и много малко хора досега са предприели това пътуване.

Но населението на Газа е ключов източник на приходи и контрол на „Хамас“. След две години борба с Израел за контрол над земята, битката за народа на Газа може би едва сега започва.