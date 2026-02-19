Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

М арк Зукърбърг защити действията на Facebook и Instagram, които са ответници по дело за причинени вреди на деца. За първи път собственикът на Meta даде показания пред съдебно жури. Това стана в Лос Анджелис, където жена съди компанията, че докато е била дете, Meta умишлено я е водила към вредно пристрастяване.
Facebook founder Mark Zuckerberg has been grilled in a US court in a landmark case examining whether social media is addictive for children, as he claimed Meta no longer designs apps to maximise the time kids spend on them, though it may be only the beginning of legal challenges… pic.twitter.com/x3wIcXejyz— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) February 19, 2026
Зукърбърг настоя, че Facebook и Instagram имат ограничение за използване на социалните мрежи от лица на възраст под 13 години. От документи, представени в съда обаче, стана ясно, че всъщност децата са важна част от потребителите. Беше показана и кореспонденция, в която Зукърбърг поставя цел на служителите да осигурят по-дълго използване на приложенията.
#CgtnFDigital Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, témoigne des effets des réseaux sociaux sur les enfants dans un procès historique— CGTN Français (@CGTNFrancais) February 19, 2026
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a témoigné pour la première fois devant un tribunal mercredi, répondant à des accusations selon lesquelles Meta aurait… pic.twitter.com/nRqOe3U6bT
Съдебното дело е част от вълна от обвинения срещу социалните мрежи, че прилагат тактики за пристрастяване, пише NOVA.