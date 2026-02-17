Денков за „Петрохан“: Не познаваме жертвите, атаката цели да отклони вниманието

„Става дума за огромна трагедия и изказвам съболезнования на близките на загиналите“. Така съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Николай Денков коментира в ефира на NOVA случая „Петрохан“.

По думите му около трагедията се води „яростна и цинична атака“, която има две цели – да удари политическата формация преди изборите и да отклони вниманието от институциите, носещи пряка отговорност за случилото се през последните една-две години.

Денков посочи, че през последната година се е разбрало за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. Той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от „24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС.

„Аз не познавам жертвите, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на „Продължаваме Промяната“, не ги познава“, заяви Денков.

Той подчерта, че е загубено общественото доверие към разследването и затова от ПП–ДБ настояват да бъдат включени международни експерти от държави, на които българските граждани имат доверие, като Германия и Франция.

По темата за сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Денков коментира, че атаката срещу Сандов е политическа. „Той не е част от „Продължаваме Промяната“ – ние се разделихме със „Зелено движение“ преди години. Атаката е към ПП“, заяви той. Относно критиките за името на сдружението, което съдържа думата „национална“, Денков отбеляза, че в България има около 100 организации с подобни наименования. Затова ПП–ДБ внася предложение за законодателни промени, които да ограничат използването на думи като „национален“ и „европейски“ в имената на такива организации.

По повод частното училището, свързано със случая, Денков обясни, че лицензът се издава по документи и ако има нарушения, се назначават проверки. Той отбеляза, че през 2024 г., при друг министър-председател, лицензът не само е бил подновен, но и разширен. „Това означава, че е направена проверка и не са установени нарушения“, заяви той.

Денков отправи критики и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. И отново заяви, че скандалът се раздухва преди изборите с цел влияние върху вота.

По отношение на първия сигнал срещу сдружението на Калушев Денков посочи, че той е бил подаден в ГДБОП, когато начело на дирекцията е бил Калин Стоянов. Сигналът е внесен от директора на областната дирекция на МВР в Монтана. По-късно той е бил освободен от Бойко Рашков заради разрешително за оръжие, издадено на криминално проявено лице. Впоследствие обаче Стоянов го връща на поста.

За вътрешната политика

Във връзка с политическата обстановка у нас Денков подчерта, че е изключително важно обществото да има доверие в служебния премиер, а Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, успял съществено да намали контролиран и купен вот в рисковите секции.

Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров. „Уважавам го много. Когато отиде в БНБ, той напусна „Продължаваме Промяната“ и не е политическо лице“, каза още той.

По повод социологическите проучвания Денков отбеляза, че се отчита спад в подкрепата за ГЕРБ, което според него било очаквано. Той посочи, че по данни от изследвания значителна част от симпатизантите на партията не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията.

Денков коментира и нагласите по въпроса за евентуално излизане на България от ЕС, като заяви, че мнозинството българи са против подобна стъпка, а симпатизантите на Радев са "за".

„Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако наистина има воля за реална борба с корупцията“, заключи Николай Денков.