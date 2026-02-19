Свят

Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн

Информацията се появи в разсекретените досиета по делото на покойния финансист

19 февруари 2026, 07:55
М инистерството на правосъдието на американския щат Ню Мексико съобщи, че щатските власти разследват твърдения, появили се в огласените от Министерството на правосъдието на САЩ досиета "Епстийн", че покойният сексуален престъпник Джефри Епстийн е наредил телата на две чуждестранни момичета да бъдат заровени близо до ранчото му в отдалечен район на Ню Мексико, предаде Ройтерс.

Лорън Родригес, говорител на правосъдното ведомство на щата, каза, че местните власти са поискали от федералното Министерство на правосъдието да предостави нередактирано копие на имейл от 2019 г., в който се съдържа твърдението.

Министерството на правосъдието на САЩ засега не е коментирало. ФБР отказа да коментира.

"Разследваме активно твърдението, като правим по-цялостна проверка предвид неотдавна публикуваните (материали) от Министерството на правосъдието на САЩ", посочи Родригес в отговор на запитване по имейла от Ройтерс.

Ден по-рано щатското законодателно събрание започна първото цялостно разследване на обвиненията, че Епстийн в продължение на над 20 години е извършвал сексуални престъпления срещу жени и момичета в ранчото си "Зоро", намиращо се на около 50 км южно от Санта Фе. Натискът за публикуване на досиетата "Епстийн" от демократите са превърна в сериозно политическо предизвикателство за президента Доналд Тръмп.

Редактираният имейл от 2019 г., който е част от публикуваните досиета "Епстийн", е изпратен няколко месеца след смъртта на Епстийн до Еди Арагон, радиоводещ от Ню Мексико, който е обсъждал ранчото "Зоро" в предаването си.

Подателят, който твърдял, че е бивш служител на ранчото, поискал един биткойн в замяна на видеозаписи, за които в имейла се твърди, че са направени в къщата на Епстийн и че на тях финансистът прави секс с непълнолетни.

Арагон посочи в телефонно интервю, че преценил, че имейлът е достоверен и веднага го препратил на ФБР. По думите му той не е получавал никакви пари от подателя, нито е имал повече контакти с него, макар че наскоро опитал за пръв път да му отговори, но адресът вече бил неактивен.

Според редактирания имейл до Арагон две чуждестранни момичета са били заровени по заповед на Епстийн "някъде по хълмовете край "Зоро", а двете били починали "от задушаване по време на груби сексуални игри".

Според доклад на ФБР от 2021 г., който също се съдържа в поредната порция публикувани материали от досиетата "Епстийн", Арагон наистина е посетил офис на ФБР, за да съобщи за имейла, в който срещу един биткойн се предлагат общо седем видеозаписа на сексуални злоупотреби и местоположението на две чуждестранни момичета, заровени в ранчото "Зоро".

Проверка на Ройтерс на другите документи, огласени от Министерството на правосъдието, не откри други споменавания на твърденията от редактирания имейл. Не се съдържат и данни за предприети действия от разледващите във връзка с тях.

Миналата година правосъдното ведомство на САЩ предупреди, че някои от огласените досиета от следствието "съдържат неверни и сензационни твърдения", както и че те включват анонимни обвинения, които според разследващите не се потвърждават, а в някои случаи дори са фалшиви.

В интервю от вчера щатският комисар на Ню Мексико по поземлените въпроси Стефани Гарсия Ричард каза, че от канцеларията ѝ наскоро попаднали на редактирания имейл, при проверка на най-новата порция материали от досиетата "Епстийн".

В писмо от 10 февруари до Министерството на правосъдието на САЩ и в становище Гарсия Ричард призовава федералните и щатските съдебни власти да направят цялостно разследване на твърденията за престъпни действия на Епстийн в ранчото и в прилежащите щатски земи.

През 1993 г. Епстийн наема 503 хектара земя в района на ранчото. През септември 2019 г. Гарсия прекратява договора за наем, след като от канцеларията ѝ преценяват, че Епстийн не е използвал земята за скотовъдство или земеделие, а за буфер, който да осигури уединение на ранчото му.

Епстийн почина в затвор в Ню Йорк през август 2019 г. Смъртта му бе определена като самоубийство.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Всичко от днес

