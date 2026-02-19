НС изслушва представители на АЕЦ "Козлодуй" за извънредните спирания на шести блок

П арламентът изслушва представители на АЕЦ „Козлодуй“ и на компетентните органи във връзка с извънредните спирания на шести блок на атомната централа.

Това решиха депутатите в сряда със 107 гласа „за“, 86 „против“ и 14 „въздържал се“. Предложението беше направено от Йордан Тодоров от „Възраждане“.

Народните представители приеха да изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев и председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски относно „потенциални нарушения на нормативната и законовата уредба, свързани с промяна на проектно оборудване и използване на несертифицирани компоненти в АЕЦ "Козлодуй", довели до нужда от три извънредни спирания на шести блок, създаващи риск за енергийната и националната сигурност на Република България и загуби на десетки милиони евро“.