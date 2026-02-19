България

НС изслушва представители на АЕЦ "Козлодуй" за извънредните спирания на шести блок

Предложението беше направено от Йордан Тодоров от „Възраждане“.

19 февруари 2026, 06:35
НС изслушва представители на АЕЦ "Козлодуй" за извънредните спирания на шести блок
Източник: БТА

П арламентът изслушва представители на АЕЦ „Козлодуй“ и на компетентните органи във връзка с извънредните спирания на шести блок на атомната централа.

Това решиха депутатите в сряда със 107 гласа „за“, 86 „против“ и 14 „въздържал се“. Предложението беше направено от Йордан Тодоров от „Възраждане“.

Народните представители приеха да изслушат министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй" Иван Андреев и председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски относно „потенциални нарушения на нормативната и законовата уредба, свързани с промяна на проектно оборудване и използване на несертифицирани компоненти в АЕЦ "Козлодуй", довели до нужда от три извънредни спирания на шести блок, създаващи риск за енергийната и националната сигурност на Република България и загуби на десетки милиони евро“.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
НС АЕЦ Козлодуй шести блок спирания изслушвания
Последвайте ни
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 1 час
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 1 ден
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 1 ден
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Любопитно Преди 19 минути

Понякога ви се прияде пица, но нямате време или желание да месите тесто или да чакате доставка

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

България Преди 43 минути

Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Шеф Виктор Ангелов раздели популярните участници на Платинени и Златни

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

Свят Преди 9 часа

"Аксиос" уточнява, че става дума по-скоро за разговори за бъдещето

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

Свят Преди 9 часа

Историята е обявена за "българска пропаганда"

САЩ осъдиха българин заради Русия

САЩ осъдиха българин заради Русия

Свят Преди 10 часа

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

България Преди 10 часа

Столичната община предприе нови мерки срещу пътните инциденти

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 11 часа

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

България Преди 11 часа

Рая Назарян: Апостолът винаги ще ни сочи посоката

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Свят Преди 12 часа

Това разкри бившият главнокомандващ Валерий Залужни

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 12 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 13 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 14 часа

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

България Преди 14 часа

Радев: Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 14 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 15 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Възможно ли е? Александър-Арнолд готов да се завърне в Ливърпул

Gong.bg

Решаващите битки от плейофите в Лига Европа започват тази вечер

Gong.bg

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Nova.bg

Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане

Nova.bg