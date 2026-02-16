България

Разкриха къде се намира Деян Илиев, който откри телата на "Петрохан"

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче

16 февруари 2026, 14:23
"Файненшъл таймс": Руската групировка „Вагнер“ се пренасочва към саботажи в Европа
Делото

Делото "Сияна": Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
В Мексико се намира Деян Илиев, който откри телата в хижа "Петрохан". Той е заминал миналата седмица, сочи информация на "24 часа".

След като на 2 февруари намира телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, той подава сигнал в МВР. Ден по-рано получил от Калушев есемес.

"Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили", гласяло съобщението. За това той е разказал пред МВР. Мъжът е имал 2 разпита, съдействал е на разследването, преди да замине.

За да стигне до Мексико, Илиев първо отишъл в Испания, тъй като няма директен полет от България. Дестинацията не е случайна - Илиев живее с мексиканката Лола. Двамата обитавали къща в село Гинци, което е най-близо до базата на планинските рейнджъри.

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче. Деян Илиев става част от близкия кръг на Ивайло Калушев, когато е 16- годишен. Впоследствие той е един от пътешествениците с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев - момчето, което казва, че е имало сексуални контатки с Ивайло Калушев. Илиев обаче има жена мексиканка и вероятно заради това излиза от кръга на най-посветените в култа на лама Иво.

За негова дейност в Мексико има следи до 2024 година, когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 година обаче Илиев си купува къща в село Гинци, най-близкото до хижа "Петрохан".

Бащата на Деян Илиев е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 година, става ясно от данните на Комисията по досиетата. Това е същото управление, в което е бил прехвърлен и Георги Калушев - бащата на Ивайло Калушев.

