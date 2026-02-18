България

Нови разкрития по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

18 февруари 2026, 11:08
Н ова информация относно хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“ дадоха на брифинг днес заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция комисар Ангел Папалезов.

"Доказателствата до момента сочат, че при Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство. Това са фактите към момента. Няма никаква информация за вербуван или действащ агент под прикритие. Обективни факти сочат, че хората от групата са имали контакти с политици. Те се проверяват". Това заяви Наталия Николова.

"Събраните до момента доказателства наистина противоречат на ценностната ни система, на приетите норми на човешките взаимоотношения. Част от тях шокират и напълно осъзнавам, че има хора, които трудно ги приемат. Самата аз не съм имала толкова сложен случай. Уверявам ви, че този случай е изключително тежък", допълни тя.

Телата на Ивайло, Пламен и Дечо са намерени пред хижа "Петрохан", сигнал е подаден от Деян. Той е свидетел по делото, разпитан е два пъти, мобилният му телефон е иззет при обиск, защото е отказал да го даде доброволно, каза още Николова. Разпитана е била и неговата съпруга.

И добави, че свидетелят е в чужбина. "Той е свидетел по делото, не е обвиняем. Към настоящия момент, по събраните по делото доказателства, няма основание да му бъдат повдигнати обвинения", отбеляза тя.

По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло е имало кръв. "Но по левия и десния му ръкав също са открити барутни частици", коментираха експертите. 

По оръжието на местопрестъплението е установено ДНК и от тримата мъже.

"Готови са редица експертизи, за част от тях дадохме информация. Изготвянето на някои от експертизите води до необходимост до изготвяне на нови. В кръвта на Калушев е открит фенобарбитал - успокояващо хипнотично средство", заяви по време на брифинга Наталия Николова.

Изискана е справка от НОИ, дали членовете от дружеството (бел. ред. НПО-то на Калушев) са осигурявани. По делото "Петрохан" е изискана информация от Агенция по вписванията. От МОСВ е изискана преписка по въпросните споразумения между Министерството и сдружението на Калушев. Назначени са данъчни проверки и ревизии.

"Ние също искаме по-бързо да наредим всички парчета от пъзела на тази трагична история. Полагаме всички усилия, за да уточним мотива за деянията. Съзнаваме, че обществото има нужда от отговори от достоверна и проверена информация, работим по всички възможни версии", каза заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София.

"Ако бъде установена някаква различна обстановка от тази, която до момента сме установили, ще си свършим работата, нищо няма да остане покрито. Днес отново ще видите записи на камери около хижата. Отново се потвърждава, че няма други лица на местопрестъплението в нощта, в която е настъпила смъртта на тримата мъже в Петрохан. Част от камерите се включват и изключват при движение на хора или животни. За съжаление някои от камерите са унищожени в самия пожар, а други камери изобщо не са работили", каза Николова.

"На два от записите ще видите ключово наличие на йерархия в самата група, в която безспорен лидер е Ивайло Калушев. За АТВ-тата и джиповете също ще видите видеозаписи. За боеприпасите – МВР обясниха, че са се самовъзпламенили по време на пожара. Дейността на групата се е развивала в България и в чужбина години наред. Това е обект на разследване", заяви Николова.

