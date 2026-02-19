България

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София

Обновена преди 3 минути / 19 февруари 2026, 07:06
Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци
Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест

Близки на убитата и натъпкана в куфар Евгения се събират на протест
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Защо сложиха „щори

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”
Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна
Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев
Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

С офия отбелязва 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски. Възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата е с начало 18:00 часа.

Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през 3 пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служителите на Националната служба за охрана ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония.

До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона - кръг с център: 42°41'48"N  023°20'07"E и радиус 1000 m.

НСО апелира гражданите своевременно да се информират относно ограниченията за придвижване в непосредствена близост до зоната за сигурност и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на мероприятието.

Във връзка с организирането на възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски по повод 153-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски се въвежда временна организация на движението, съответно:

До приключване на събитието се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието както следва:

- на паркингите на пл. „Св. Ал. Невски” и се закриват базарите за художествени произведения;
- ул. „Московска” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;
- бул. „Янко Сакъзов” между ул. „Кракра” и бул. „Васил Левски”;
- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;
- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Ал. Невски”;
- ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” до бул. „Княз Ал. Дондуков“;
- ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ и ул. „Московска“.
От 08.00 до 14.00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки:
- по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, с изключение на колите на обществения транспорт;
- по бул. „Янко Сакъзов“ между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.
От 14.00 часа до приключване на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:
- бул. „Васил Левски“ между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“, с изключение
на автобусни линии №№ 9 и 280.
- бул. „Янко Сакъзов” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски“ /посока
от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” към ул. „Кракра“/, с изключение на трамвайните мотриси от линии №№ 20 и 22;
- ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „Г.С. Раковски”;
- ул. „11-ти август” между ул. „Врабча” и пл. „Св. Ал. Невски”;
- ул. „15-ти ноември” между бул. „Цар Освободител” и пл. „Св. Ал. Невски”;
- ул. „Дунав” между пл. „Св. Ал. Невски” и ул. „Московска”;
- ул. „Врабча” между ул. „Дунав” и бул. „Васил Левски”;
- ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г.С. Раковски“;
- ул. „Париж“ между ул. „Врабча“ до ул. „Московска“.
От 14:00 до 20:00 часа на 19.02.2026 г. се променя движението на част от линиите на градския транспорт: 
- тролейбусни линии №№ 1, 2, 6 и 8: от Пета МБАЛ, ж.к. „Бъкстон“, ж.к.„Лозенец“, ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски“-бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Цар Освободител“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „Васил Левски“ и по маршрутите;
- тролейбусни линии №№ 3, 4 и 11: от „УМБАЛ Света Анна“, ж.к. „Дружба“ - по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Цар Освободител“ – „бул. Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“ и по маршрутите;
- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 преминали към ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ преди затваряне на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“ посока ул. „Оборище“ по съществуващите маршрути до кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков“-ул. „Кракра“, направо по бул. „Княз Ал. Дондуков“, надясно по бул. „Васил Левски“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на кръговото кръстовище, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Княз Ал. Дондуков“ и от спирка с код: 1858 „Ул. Бяло море“ по действащите маршрути посока ж.к. „Хаджи Димитър“ и „Пътностроителна техника“; 
- тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4 ще се движат на дизелови двигатели от спирка с код:1964 „Ул. Искър“ до спирка с код:1858 „Ул. Бяло море“ в посока бул. „Владимир Вазов“.
- тролейбусите от линия № 6 преминали към ж.к. „Люлин 3“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ ще се движат с маршрут ж.к. „Люлин 3“– пл. „Сточна гара“;.
- тролейбусите от линия № 8 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, продължават по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“ и по маршрута си посока ж.к. „Гоце Делчев“;
- тролейбусите от линия № 11 преминали към пл. „Сточна гара“ преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски” между бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Ал. Дондуков“ продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара“, по бул. „Сливница“, наляво по ул. „Г. С. Раковски“, по бул. „Патриарх Евтимий“, надясно по бул. „Ген. Скобелев“ до кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник“ /обратен завой/, връщане по бул. „Ген. Скобелев”, транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски“ и надясно по бул. „Цар Освободител“ по маршрута си посока ж.к. „Дружба 1“.

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11:  ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите.

Източник: НСО, БГНЕС    
Васил Левски церемония почит НСО мерки сигурност София
Последвайте ни
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 1 час
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 1 ден
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 1 ден
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Любопитно Преди 19 минути

Понякога ви се прияде пица, но нямате време или желание да месите тесто или да чакате доставка

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Любопитно Преди 1 час

Продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Шеф Виктор Ангелов раздели популярните участници на Платинени и Златни

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

Свят Преди 9 часа

"Аксиос" уточнява, че става дума по-скоро за разговори за бъдещето

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

Свят Преди 9 часа

Историята е обявена за "българска пропаганда"

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 11 часа

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Свят Преди 12 часа

Това разкри бившият главнокомандващ Валерий Залужни

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 12 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 13 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 14 часа

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 14 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 15 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 15 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 15 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 15 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 15 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Възможно ли е? Александър-Арнолд готов да се завърне в Ливърпул

Gong.bg

Решаващите битки от плейофите в Лига Европа започват тази вечер

Gong.bg

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Nova.bg

Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане

Nova.bg