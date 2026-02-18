Любопитно

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Шеф Виктор Ангелов раздели популярните участници на Платинени и Златни

18 февруари 2026, 23:30
Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на "Брънч за начинаещи": Стремежът към перфектен живот е обречен
Шеф Ангелов e безкомпромисен: Номинира двама още на старта на Hell’s Kitchen 8
Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак
Голямата несбъдната мечта на Робърт Дювал – деца
Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година
Обърнете внимание: 10 сигнала, че тялото ви страда от недостиг на желязо
Виктор Тодоров е победител в първия лайв на „Сезона – Слънце“ на „Като две капки вода“
Какво е „двойна“ инфекция и кой е в опасност

З вездните участници в осмия сезон на Hell’s Kitchen оставиха ярък отпечатък в историята на кулинарното риалити още със стъпването си в кухнята тази вечер. Шеф Виктор Ангелов за първи път реши да ги разпредели в два отделни отбора - Златни и Платинени.

Източник: NOVA

В състава на Златните се включват “Мис България” 2006 Славена Вътова, успешният бизнесмен Макс Баклаян, пианистът Евгени Генчев, актьорите Ники Станоев, Диана Димитрова, Рая Пеева и Красимира Демирева.

Отборът на Платинените е представен от рапъра Йонислав Йотов-Тото, финалиста в “Игри на волята” Теодор Венков-Чикагото, фотомодела Нора Недкова, гримьора Кирил Гуцов и инфлуенсърките Нина Димитрова и Флора Стратиева.

Източник: NOVA

Още в първото предизвикателство звездните участници трябваше да демонстрират кулинарните си умения с авторско ястие, а победата грабнаха Златните. Имунитет заслужи музикантът Евгени Генчев, докато незадоволително представяне на Нина Димитрова от Платинените ѝ донесе номинация.

Изненадите за звездните участници продължиха с първата вечерна резервация за сезона. Въпреки критичните моменти Златните продължиха победната си серия и завършиха своите поръчки успешно, а техните съперници изпитаха сериозни трудности. Шеф Ангелов обаче реши да даде втори шанс на Платинените и не отпрати нито един от тях.

Източник: NOVA

Утре кулинарната надпревара продължава с отборни предизвикателства за Сините и Червените и първия им сблъсък с изисканото меню на Кухнята на Ада.

Гледайте следващия епизод на Hell’s Kitchen в четвъртък, 19 февруари, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
