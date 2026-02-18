Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

Скандал заради нов кампус в Студентски град: Жители твърдят, че остават без път до домовете си

Темата беше коментирана от журналиста Стефан Миланов от Клуб Z. По думите му именно линията на разследването е тази, която в момента е най-близо до реална развръзка.

„От всички линии около тази история – от чисто физическата, какво точно се е случило, до политическата – именно разследването като че ли е най-близо до истината. Въпросите без отговор там стават все по-малко. Има още достатъчно неизвестни, но ситуацията изглежда по-подредена“, заяви пред NOVA Миланов.

Според него едно от най-смущаващите неща в случая остава липсата на ясен мотив.

„Не може да се разбере защо трима души избират на едно място да постъпят така със себе си, а четвъртият отива с двама млади хора на друго място – на връх Околчица, след като преди това е публикувал в социалните мрежи стихотворението на Ботев. Това прави случая толкова труден за обяснение“, подчерта журналистът.

Миланов припомни и противоречивите изявления на институциите. На втория ден след откриването на телата край Петрохан директорът на областната полиция заяви, че „срещу тези хора не е имало нито един сигнал“. Във вторник обаче Инспекторатът на МВР оповести различна информация.

„Оказа се, че единият сигнал е „потънал“ точно в районното управление в Годеч“, посочи Миланов.

По думите му в публикувания доклад на Инспектората няма нищо принципно ново, но има сериозни индикации за административна небрежност. Той е на мнение, че не във всеки случай трябва да се търси конспирация.

„Понякога става дума за чиста безхаберност и несправяне с работата. Абсурдно е да се каже: „Имаме преписка, но не можем да я намерим, защото се местихме“. Да, районното управление се е преместило от Годеч в Костинброд, но как така преписката изчезва?“, коментира той.

Журналистът сравни тази ситуация с други спекулации около случая, включително твърденията, че е бил запален шкаф в следственото отделение във Враца.

„Това е толкова абсурдно, колкото и конспирациите. Живеем във време, в което много трудно различаваме небрежността от злонамерения, тежък замисъл“, заключи Миланов.