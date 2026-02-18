България

Случаят „Петрохан“: Повече въпроси, отколкото отговори в доклада на МВР

Коментар по темата направи журналистът Стефан Миланов от Клуб Z

18 февруари 2026, 08:30
Бележка от "Петрохан": Бройки, без да гониш бройки

С лучаят „Петрохан–Околчица“ продължава да поражда повече въпроси, отколкото да дава отговори. След поредица от обществени реакции МВР публикува специален доклад с изводи за действията на институциите по четирите сигнала, подавани през годините за групата на Ивайло Калушев.

Темата беше коментирана от журналиста Стефан Миланов от Клуб Z. По думите му именно линията на разследването е тази, която в момента е най-близо до реална развръзка.

„От всички линии около тази история – от чисто физическата, какво точно се е случило, до политическата – именно разследването като че ли е най-близо до истината. Въпросите без отговор там стават все по-малко. Има още достатъчно неизвестни, но ситуацията изглежда по-подредена“, заяви пред NOVA Миланов.

Според него едно от най-смущаващите неща в случая остава липсата на ясен мотив.

„Не може да се разбере защо трима души избират на едно място да постъпят така със себе си, а четвъртият отива с двама млади хора на друго място – на връх Околчица, след като преди това е публикувал в социалните мрежи стихотворението на Ботев. Това прави случая толкова труден за обяснение“, подчерта журналистът.

Миланов припомни и противоречивите изявления на институциите. На втория ден след откриването на телата край Петрохан директорът на областната полиция заяви, че „срещу тези хора не е имало нито един сигнал“. Във вторник обаче Инспекторатът на МВР оповести различна информация.

„Оказа се, че единият сигнал е „потънал“ точно в районното управление в Годеч“, посочи Миланов.

По думите му в публикувания доклад на Инспектората няма нищо принципно ново, но има сериозни индикации за административна небрежност. Той е на мнение, че не във всеки случай трябва да се търси конспирация.

„Понякога става дума за чиста безхаберност и несправяне с работата. Абсурдно е да се каже: „Имаме преписка, но не можем да я намерим, защото се местихме“. Да, районното управление се е преместило от Годеч в Костинброд, но как така преписката изчезва?“, коментира той.

Журналистът сравни тази ситуация с други спекулации около случая, включително твърденията, че е бил запален шкаф в следственото отделение във Враца.

„Това е толкова абсурдно, колкото и конспирациите. Живеем във време, в което много трудно различаваме небрежността от злонамерения, тежък замисъл“, заключи Миланов.

Източник: NOVA    
Петрохан МВР доклад Стефан Миланов
