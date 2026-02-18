САЩ осъдиха българин заради Русия

Б ългарски гражданин беше осъден на 38 месеца лишаване от свобода, като присъдата се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста. Това съобщи федералният прокурор за Западния окръг на Тексас Джъстин Р. Симънс, предава "Фокус".

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров започнал работа в българска компания, която била създадена с цел да подпомогне две руски компании да придобият електронни схеми с повишена устойчивост на радиация и високи температури, произведени в САЩ от базирана в Остин фирма.

След руската инвазия в Крим през 2014 г. САЩ наложиха контрол върху износа, като направиха незаконен износа на такива стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията, Бюрото за индустрия и сигурност.

През януари 2015 г. компанията (MTIG) получи 16--мегабитов полупроводников чип тип Static Random-Access Memory (SRAM) от американски доставчик в Остин. Месец по-късно компанията подписва договор за доставка на частите на руската инженерна компания OOO Sovtest Comp.

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара в три отделни плащания. След третия превод българското дружество издало фактура на стойност 158 125 долара за продажбата на компонентите, произведени в Остин. Впоследствие частите били изпратени в Русия в нарушение на правилата за експортен контрол и Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Между май 2014 г. и май 2018 г. по схемата били доставени общо шест пратки или около 180 чипа на стойност около 497 000 долара.

Димитров беше обвинен по четири точки през юли 2020 г. Той беше арестуван през 2022 г., а през август 2024 г. екстрадиран в САЩ с помощта на гръцките власти. На 20 ноември 2025 г. той се призна за виновен, като заяви, че е знаел, че компонентите се транспортират от САЩ през България до Русия и че е съдействал и извлякъл полза от незаконната дейност в качеството си на служител и близък сътрудник на собственика на руската фирма - Илиас Сабиров.

Към момента Сабиров остава в неизвестност, както и бащата на подсъдимия – Димитър Димитров, съосновател на българската компания.

Делото беше разгледано от федералния съдия Робърт Питман, който постанови присъдата от 38 месеца, равняваща се на вече изтърпяното време в ареста. Разследването е проведено от Службата за контрол на износа към Министерството на търговията на САЩ и Федералното бюро за разследване с участието на Службата за криминални разследвания към Министерството на отбраната.