Свят

САЩ осъдиха българин заради Русия

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара

18 февруари 2026, 21:35
САЩ осъдиха българин заради Русия
Източник: iStock/Getty Images

Б ългарски гражданин беше осъден на 38 месеца лишаване от свобода, като присъдата се счита за изтърпяна поради вече прекараното време в ареста. Това съобщи федералният прокурор за Западния окръг на Тексас Джъстин Р. Симънс, предава "Фокус".

Според съдебните документи през август 2014 г. 51-годишният Милан Димитров започнал работа в българска компания, която била създадена с цел да подпомогне две руски компании да придобият електронни схеми с повишена устойчивост на радиация и високи температури, произведени в САЩ от базирана в Остин фирма.  

Костадинов поиска България да осигури адвокат на Милан Димитров

След руската инвазия в Крим през 2014 г. САЩ наложиха контрол върху износа, като направиха незаконен износа на такива стоки за Русия без лиценз от Министерството на търговията, Бюрото за индустрия и сигурност.

През януари 2015 г. компанията (MTIG) получи 16--мегабитов полупроводников чип тип Static Random-Access Memory (SRAM) от американски доставчик в Остин. Месец по-късно компанията подписва договор за доставка на частите на руската инженерна компания OOO Sovtest Comp.

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара в три отделни плащания. След третия превод българското дружество издало фактура на стойност 158 125 долара за продажбата на компонентите, произведени в Остин. Впоследствие частите били изпратени в Русия в нарушение на правилата за експортен контрол и Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Между май 2014 г. и май 2018 г. по схемата били доставени общо шест пратки или около 180 чипа на стойност около 497 000 долара. 

Гърция пусна под гаранция българин, обвинен от САЩ, че е изпращал чипове в Русия

Димитров беше обвинен по четири точки през юли 2020 г. Той беше арестуван през 2022 г., а през август 2024 г. екстрадиран в САЩ с помощта на гръцките власти. На 20 ноември 2025 г. той се призна за виновен, като заяви, че е знаел, че компонентите се транспортират от САЩ през България до Русия и че е съдействал и извлякъл полза от незаконната дейност в качеството си на служител и близък сътрудник на собственика на руската фирма - Илиас Сабиров.

Към момента Сабиров остава в неизвестност, както и бащата на подсъдимия – Димитър Димитров, съосновател на българската компания.

Делото беше разгледано от федералния съдия Робърт Питман, който постанови присъдата от 38 месеца, равняваща се на вече изтърпяното време в ареста. Разследването е проведено от Службата за контрол на износа към Министерството на търговията на САЩ и Федералното бюро за разследване с участието на Службата за криминални разследвания към Министерството на отбраната.

Източник: Фокус    
САЩ съд Милан Димитров Русия
Последвайте ни
Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

САЩ осъдиха българин заради Русия

САЩ осъдиха българин заради Русия

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 15 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 15 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 16 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

Свят Преди 31 минути

Историята е обявена за "българска пропаганда"

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

България Преди 1 час

Столичната община предприе нови мерки срещу пътните инциденти

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 3 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 4 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 4 часа

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 5 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 5 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 6 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 6 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 6 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 6 часа

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

България Преди 6 часа

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 7 часа

По случая са задържани тримата мъже

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Любопитно Преди 7 часа

Разговорът с Деси Бакърджиева поставя началото на NOVA Lab - иновативен проект в YouTube, който извежда някои от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир извън рамката на традиционното новинарско студио

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Любопитно Преди 7 часа

С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Любо Нейков с дебют в Народния театър

Edna.bg

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Edna.bg

Букайо Сака изведе Арсенал напред рано в мача

Gong.bg

Антъни Гордън избухна с четири гола при разгром на Нюкасъл над Карабах в ШЛ

Gong.bg

Нови записи показват живота в хижа „Петрохан” и пристигането на мъжа, открил телата

Nova.bg

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Nova.bg