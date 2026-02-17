Нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

12 мъже с АТВ-та и джип без преден номер: Кой е бил край хижа „Петрохан“ часове преди трагедията?

В изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи от 5 февруари 2026 г. комисия от Дирекция „Инспекторат” изготви доклад за извършената проверка на сигнали, свързани със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии” и работата на служители от структури на МВР по тях.

От проверката става ясно, че представляващ сдружението е Ивайло Иванов. Членове на Управителния съвет са Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Учредители на сдружението са проф. Николай Масторов, проф. Стиляна Димитрова, Дечо Василев и Пламен Статев.

От 2022 година до момента в МВР са получени четири сигнала срещу неправителствената организация.

На 02.02.2022 г. в РУ - Берковица е получен сигнал за отправени заплахи за саморазправа около хижа „Петрохан”. От оперативния дежурен своевременно е изпратен полицейски патрул, който да посети местопроизшествието. Пристигналите на място полицейски служители установили подателите на сигнала от Монтана, които обяснили, че при извършване на преход с моторни шейни в района са пресрещнати от непознати лица, също на моторни шейни. Въпросните лица се представили за „рейнджъри” и се държали грубо и арогантно, отправяйки закани и заплахи. До физическа саморазправа не се стигнало, тъй като потърпевшите напуснали района.

Преписката по случая била прехвърлена в Годеч, където е изгубена по време на прехвърлянето на местното районно управление към това в Костинброд.

Комисията установила адресиран до министъра на вътрешните работи сигнал от Росица Карамфилова-Благова, министър на околната следа и водите към онзи момент. В сигнала се посочва, че на 08.02.2022 г. между Борислав Сандов, в качеството му на министър на околната среда и водите, и Сдружение -„Национална агенция за контрол на защитените територии” е сключено рамково споразумение за сътрудничество и подпомагане в извършването на дейности, насочени към опазване на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони, чрез представяне на експертна, консултантска, техническа или друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол за изпълнението на мерките в защитените зони.

При извършена проверка от инспектората на МОСВ е установено, че Рамковото споразумение не е изготвено на бланка на МОСВ. Върху документа, находящ се в МОСВ, ръкописно е изписано: „Вярно с оригинала”, и е поставен подпис без име, като липсва печат на МОСВ. В същото време на интернет страницата на Сдружението е налично същото Рамково споразумение със същия входящ номер, но с поставен печат на МОСВ, без да е наличен изходящ номер на ведомството.

Софийска градска прокуратура е образувала проверка по случая, която е възложена на Агенцията за държавна и финансова инспекция. Преписката не е връщана в Главна дирекция Национална полиция.

Третият подаден сигнал е за момче на 8 години, поставено в опасност. Сигналът е подаден от дядото и бабата на детето.

Уточняват, че през октомври 2023 г. са информирани от дъщеря им за отписването на внука им от държавното училище и записваното му в частно, лицензирано такова. Разбират от нея и, че детето ще живее с „рейнджъри” в хижа „Петрохан“, които са „прекрасни хора” и ще го учат на „полезни неща”. В последствие бабата и дядото виждат внука си два пъти и забелязват промяна в поведението и отношението му спрямо тях.

При първата от срещите внукът им е придружен от още две момчета на 12 и 17 години. А при втората проявява необичайна агресия.

В последствие те разбират, че детето е пътувало с „рейнджърите” в Непал или Тибет, с пълномощно от родителите му.

На 17.06.2024 г. бабата и дядото изпращат втори сигнал. Изразяват безпокойство, че сигналът им от 13.06.2024 г. е станал достояние на т.нар. „рейнджъри” и на дъщеря им. Посочват, че още на следващия ден след подаването му, са получили обаждане с искане да бъде оттеглен незабавно. Бащата на внука им поискал същото, уплашен, че дъщеря им ще го напусне.

Агресивно и грубо дъщеря им казала, че те повече не съществуват за нея. Отново и с ултимативен тон им е оказан натиск за незабавното оттегляне на сигнала.

При проверка в хижа „Петрохан” полицаите установяват Ивайло Калушев, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков, както и непълнолетни лица на 13 г. и 14 г.

След обаждане на Калушев в хижата пристига Ивайло Иванов, който се представя като управител и заявява, че се занимават с обучение на деца за младши рейнджъри, със съгласието на родителите им. Служителите на ДСП-Своге провеждат беседи с децата, както и телефонни разговори с родителите им. Не са установени нарушения на законодателството.

В последствие бабата и дядото оттеглят сигнала си и се отказват изцяло от изложените по-рано твърдения.

Така Софийска районна прокуратура постановява отказ от образуване на наказателно производство.

В началото на 2022 г. в ГДБОП се явява лице, което съобщава за свързана с будизма религиозна трупа, чийто лидер Ивайло Калушев осъществява блудствени действия с малолетни. Лицето, което желае да остане анонимно, уточнява, че не е пряк очевидец и не може да предостави конкретна информация, но може да доведе потърпевш.

В тази връзка, през месец февруари 2022 г. в ГДБОП се провежда среща с лице от мъжки пол, което в периода 2010 г. - 2016 г. е част от религиозната група. Лицето поставя категоричното условие да остане анонимен, понеже се страхува за сигурността си.

То пояснява, че по времето, когато се присъединява към групата е непълнолетен, на около 15 години. Първоначално събиранията се осъществяват в с. Краево, общ. Ботевград. Твърди, че след приобщаването му към групата, използвайки манипулативни техники, свързани с проповядваната идеология, лидерът Калушев започва да извършва с него блудствени действия. Подчертава, че тези сексуални действия са извършвани с него доброволно. Изразява предположение, че и към момента на предоставяне на информацията, водачът на групата осъществява такива действия с друго момче, което е привлечено. Уточнява, че към момента на привличане в групата второто момче е на около 11 г. Допълва, че лидерът убеждава майка му то да се присъедини към групата, която към онзи момент се намира първоначално на канарските острови, а впоследствие се мести в Мексико.

Според информацията периодично водачът намира ново момче на около 10-11 г., което да бъде приобщено към групата, за да бъде обучено. На практика обучението се използва за прикритие на злоупотребата с децата и предполагаемо извършване на блудствени действия и голи снимки.

Водачът показвал материали със сексуална експлоатация на деца и споделял, че не възприема детската порнография като престъпление. Въпреки това, лидерът не съхранявал такива материали на лични устройства. Групата се издържала от дарения на родителите на „обучаваните” деца. Преводите са изпращани до различни лица от групата, за да не бъдат засечени. На членовете на трупата било забранено да имат интимни отношения с лица от женски пол. Групата разполагала с огнестрелно оръжие, съхранявано в тайници.

При разследването ГДБОП не намира други източници на информация за групата, а лицето, дало сведенията, отказва да свидетелства, защото желае да остане анонимно. Предвид това оперативната преписка е прекратена.

От НАКЗТ не са били подавани никакви сигнали за правонарушения. Калушев и Златков са помагали на МВР с дрон при акция срещу трафик на мигранти и при издирване на мъж, който прострелял съпругата си в село Благово.