Ново, множество гилзи и куршуми в хижа "Петрохан"

П о време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители, предава "Фокус".

При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие, като пожар, при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се възпламени. Тогава той изгаря бързо, налягането в гилзата нараства и тя се разкъсва или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите - куршум или фрагменти от гилзата, могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, допълват от МВР