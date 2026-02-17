Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

С ъс сигурност има и други видеозаписи по случая "Петрохан - Околчица", а хората искат да "пробият" официалната версия, тъй като не вярват в нея.

Това каза криминалният журналист на NOVA Стоян Нешев .

По думите му в показанията си момичето, което е било заедно с Калушев и двамата му спътници в кемпера, е споделило, че именно къщата в село Българи е била ключова за него и организацията му. "Детето разказва, че предишните собственици на имота са си тръгнали, защото къщата била обладана. Така му е казано от Калушев", обясни Нешев. И добави, че Деян Илиев е основен свидетел, тъй като е открил телата на тримата мъже край хижата, а от това следва, че е трябвало да му бъде наложена забрана да напуска страната.

Според него е странно, че не е съобщил на жена си за зловещата находка, но през цялото време е поддържал връзка с баща си. "Предполагам, че разследването е към края си - тъй като прокуратурата вече изпрати материалите в парламента. Досега това не се е случвало, казусът е едва на две седмици. Води се и досъдебно производство срещу длъжностни лица, тази информация остана недостатъчно коментирана", отбеляза журналистът.

На свой ред журналистът от БНР Николай Христов смята, че свидетелските показания показват индивидуалното възприятие и всеки мисли, че е прав за себе си. "Записите от видеокамерите могат да докажат какво се е случило. Те са най-чистият свидетел, при тях няма страх. Според мен има и други записи от хижата, които трябва да бъдат разкрити. Освен това би следвало да бъдат изнесени чатове от приложения на телефоните на убитите. Важен е и кемперът, обикалял из страната в продължение на няколко дни", коментира Христов.

Той се пита защо шестимата мъже са загубили живота си на различни места - кое е налагало едните да бъдат убити на "Петрохан", а другите край Околчица. "Показанията са изключително разхвърляни. Всеки спазва определена линия, а цялата дискусия е изключително поляризирана. Не се съобщава какво е открито в телефоните на замесените в случая. Мъжът, открил телата на "Петрохан", е в качеството си на свидетел, така че не му е забранено да пътува. Не мисля, че хората от НАКЗТ са били вербувани в ДАНС, но може да са давали сведения. Не е имало щатно сътрудничество", смята Христов.

По думите му, ако се стигне до международно разследване, възможно е информацията, която им бъде предоставена, да е ограничена до голяма степен.

Припомняме, че на 2 февруари в района на хижата Петрохан бяха открити три простреляни тела на мъже, които били свързани с неправителствена организация. Хижата била опожарена, а разследването започна под огромен обществен интерес.

В следващите дни близо до връх Околчица бяха открити още три тела в кемпер, включително на 15-годишно дете, които също били свързани с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Разследващите работят по версия за двойно убийство и последващо самоубийство или самоубийство, но официално потвърждение липсва.

МВР уточни, че при огледа на хижата са намерени множество гилзи, деформирани и без сигурни следи, че са изстреляни с оръжие, което затруднява експертите да направят категорично заключение за начина на стрелба при трите тела. Разследването продължава активно — ще бъдат разпитани още свидетели както във Враца, така и в София, и правоохранителните органи са претърсили дома на Ивайло Калушев в бургаското село Българи в търсене на допълнителни доказателства.