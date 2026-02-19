Пеевски поздрави мюсюлманите по повод свещения месец Рамазан

Н ека свещеният месец Рамазан вдъхнови всички към добри дела, каза лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

В поздравлението си към мюсюлманите Пеевски пожелава здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се, допълва лидерът на ДПС.

Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир, посочва Делян Пеевски.

Мюсюлманите вярват, че през свещения месец Рамазан Коранът е бил разкрит пред пророка Мохамед. Те се отдават на пост през светлата част на деня. След залез семейства и приятели се събират за молитва и вечеря - ифтар.