По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Владимир Николов - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен, дисциплинарно наказание: „освобождаване от длъжност като административен ръководител“.

Това съобщиха от ВСС. Оттам допълват, че причината са допуснати от Николов дисциплинарни нарушения като неизпълнение на служебни задължения и неосъществен контрол.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Припомняме, че миналата година и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да бъде образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност като административен ръководител“ на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен Владимир Николов.

Ревизия е установила, че Владимир Николов с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура.

Владимир Николов е бивш председател на прокурорската асоциация.