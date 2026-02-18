България

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

Столичната община предприе нови мерки срещу пътните инциденти

18 февруари 2026, 21:26
Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна
Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев
Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол
Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет
Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров
Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства
Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма
Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

С толичната община въведе „щори" върху светофар в София. Така се ограничава видимостта на зеления сигнал. Това е част от мерките срещу честите инциденти на кръстовището при „Орлов мост”, предава NOVA.

Александър Дерменджиев е таксиметров шофьор в столицата и редовно преминава през „Орлов мост”, затова и отчита ползата от „щорите" на зеления светофар. Той смята, че въведението наистина би помогнало за намаляването на броя на пътните инциденти в участъка.

„Щорите" ограничават видимостта и зеленият сигнал се вижда едва на около 50 метра от светофара. Така водачите трябва да намалят скоростта преди кръстовището.

Източник: NOVA

 „Когато се приближават към кръстовището, водачите трябва да го правят с повече внимание, трябва да се загледат по-добре към съответната секция и тогава вече да видят, че това е разрешителен сигнал само за десния завой, а не и за направо”, обясни директорът на "Анализ и управление на трафика" на Столичната община инж. Димитър Петров.

Бившият автомобилен състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев също подкрепи идеята.  „Аз съм любител на иновациите. Надявам се, че „щорите” са сертифицирани, използвани са някъде другаде, правен е такъв анализ, но най-точна ще е статистика може би след една или след две години”, посочи той.

Ако броят на пътните инциденти спадне, от Столичната община ще поставят още „щори”, а всяка такава „щора” струва няколко десетки евро.

Източник: NOVA    
Орлов мост светофар
Последвайте ни
Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 15 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 14 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 15 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 1 час

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 2 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 4 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 5 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 5 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 5 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 5 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 5 часа

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 6 часа

По случая са задържани тримата мъже

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Любопитно Преди 6 часа

С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс

<p>Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус</p>

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Свят Преди 6 часа

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 6 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

България Преди 7 часа

Днес депутатите гласуваха текста на първо четене

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Любопитно Преди 7 часа

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Любопитно Преди 7 часа

Някои зодиакални знаци са способни да изграждат връзки почти без усилия, докато други, поради собствените си черти и навици, създават пречки

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Любо Нейков с дебют в Народния театър

Edna.bg

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Edna.bg

НА ЖИВО: Уулвс - Арсенал, състави

Gong.bg

Илиян Филипов обяви кой ще води Ботев Пловдив

Gong.bg

Нови записи показват живота в хижа „Петрохан” и пристигането на мъжа, открил телата

Nova.bg

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Nova.bg