Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран

19 февруари 2026, 09:55
Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн

Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн
САЩ осъдиха българин заради Русия

САЩ осъдиха българин заради Русия
ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи
Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане

Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане "европейският Карни" в условия на икономически и политически предизвикателства
Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко
Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес

Зеленски обвини Русия в забавяне на мирния процес
Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети
Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия

Мелони рискува с референдум за съдебната реформа, който може да разклати властта ѝ в Италия

А мериканският президент Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран много скоро, съобщават тази сутрин западни и израелски издания.

Масираното струпване на американска военна сила в Близкия изток предполага, че Вашингтон е готов да започне „продължителна“ кампания на бомбардировки срещу Иран до седмици или дори до дни, ако Техеран продължи да отказва да изпълни исканията на Тръмп в продължаващите преговори, пише американският в. „Ню Йорк пост“.

С втори самолетоносач, който се насочва към региона, и стотици бойни, поддържащи и друг тип самолети, вече разположени наблизо, самият мащаб на силите в района е изключително необичаен и безпрецедентен зa последните десетилетия, каза пред изданието бившият служител на Пентагона и сътрудник на Атлантическия съвет Алекс Плицас.

„Това, което ни учудва, е безпрецедентната по размер комбинация от щурмови самолети, командни, контролни и морски платформи“, каза той. „Не сме виждали такова струпване в този регион от десетилетия“, добавя той пред "Ню Йорк пост".

Израелският в. „Аарец“ цитира американски високопоставен военен, според когото американският президент е готов да нанесе удари срещу Иран още този уикенд. По-вероятно е обаче да се премине към действие в началото на следващата седмица, посочва изданието.

Според него Тръмп все още не е взел окончателно решение. "Аарец" обаче добавя, че пред следващите три дни Пентагонът ще прехвърли част от персонала си от региона на Близкия изток към Европа или обратно в САЩ преди потенциални действия или контраатаки от страна на Иран.

САЩ струпаха най-голямата въздушна мощ в Близкия Изток след инвазията в Ирак през 2003 г., отбелязва „Уолстрийт джърнъл“.

Въпреки това все още не е ясно дали американският президент ще нареди удари срещу Иран и ако го направи, дали целта му ще бъде да спре вече засегнатата ядрена програма на Техеран, да унищожи ракетната му програма или да се опита да свали режима му, пише американският вестник.

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран и на регионалните му марионетни групировки, заявиха пред „Уолстрийт Джърнъл“ американски представители.

Възможностите включват кампания за ликвидиране на редица ирански политически и военни лидери с цел да бъде свалено правителството, добавиха американски и чуждестранни представители. Възможни са и въздушни атаки, които ще бъдат ограничени до обектите на ядрената и ракетната програма на страната, допълва американският вестник. И двете операции вероятно биха продължили седмици.

Тръмп за Иран: Никой не знае какво ще направя

Изданието добавя, че Тръмп е дал да се разбере, че предпочита дипломатическо решение, ако САЩ получат всичко, което искат – закриване на иранската ядрена програма, разоръжаване на регионалните марионетни движения и спиране на програмата за балистични ракети. Техеран изглежда не е склонен да се съгласи с последното искане, тъй като няма големи военновъздушни сили и разчита на ракетите си като основен възпиращ фактор.

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Вестник „Ню Йорк таймс“ посочва, че през последните седмици САЩ са струпали големи сили край Иран, които Тръмп нарича „армада“. Тя включва самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ и три военни кораба, оборудвани с ракети „Томахоук“, използвани за ударите срещу две от иранските ядрени съоръжения през юни миналата година. На военните кораби са разположени и системи за противовъздушна отбрана.

Стелт изтребителите Ф-35 и щурмовите самолети Ф/А-18 на самолетоносача са в състояние да нанесат удари по десетки цели в Иран, ако Тръмп нареди те да бъдат вдигнати във въздуха.

Вторият самолетоносач, който пътува към района, за да подсили огневата мощ, е най-мощният американски самолетоносач – „Джералд Р. Форд“, който е придружаван от три разрушителя.

Вчера те бяха на път към Гибралтарския проток. На 3 януари самолетите на самолетоносача „Форд“ бяха използвани за атаката срещу Венецуела, при която беше заловен и принудително отведен в САЩ президентът Николас Мадуро, припомня „Ню Йорк таймс“.

Военната конфронтация между САЩ и Иран може да е неизбежна, пише „Таймс ъв Израел“. Изглежда тя ще започне в близките дни, ще бъде интензивна и ще продължи със седмици, посочва и това издание.

„Миналата седмица си позволих да летя за Мюнхенската конференция по сигурността. Ще си помисля два пъти за пътуване (в чужбина) този уикенд“, каза пред израелския Канал 12, цитиран от изданието, бившият началник на военното разузнаване на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) Амос Ядлин.

„Много по-близо сме, отколкото преди, но ви напомням – суперсила не влиза във война за няколко дни. Има дипломатически път, който трябва да бъде изчерпан," каза Ядлин, който в момента оглавява консултантска фирма за национална сигурност.

Според изданието „Аксиос“ вероятността от удари в близките седмици е 90 процента.

Вероятно отново ще бъде извършена съвместна американско-израелска операция, каза пред изданието източник от Белия дом, като тя ще бъде по-голяма от 12-дневната въздушна кампания на Израел през юни миналата година.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп „започва да се ядосва“, каза негов съветник пред „Аксиос“. „Някои хора около него го предупреждават да не започва война с Иран, но мисля, че има 90% шанс да видим действия през следващите няколко седмици“, добави той.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Източник: БТА, Валерия Динкова
