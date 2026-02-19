Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

И зглежда много странно, един месец по-къс от останалите, само с 28 дни. И въпреки това, никакъв научен закон не го е направил такъв. Изглежда, че продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия. Нещо за късмета, мъртвите и дори числата. Трудно е да се повярва. Но е истина. Календарът, който използваме днес, Григорианският календар, е пълен с подобни странности. Повечето от нас го приемат за даденост. Но ако се върнем назад в историята, тя е малко объркана. Месеците не винаги са били фиксирани. Някои едва са имали имена, други са добавени по-късно. А февруари е останал с късия край на пръчката.

Изглежда странно, но странностите на февруари ни напомнят, че календарите не са просто числа. Те са човешки изобретения. Избори, суеверия и история, преплетени заедно. Следващият февруари ще забележите краткия месец. Това е малък подарък от римляните, който все още отеква 2000 години по-късно, според репортажи на BBC.

Какво направи февруари най-краткия месец, който познаваме днес

Много преди Юлий Цезар, римляните са използвали календар, базиран на Луната. Лунните цикли са определяли месеците. Ето защо месеците имат нечетен брой дни, като 29 или 31. Те ​​са избягвали четните числа, които са се смятали за нещастни и са се свързвали с нещастие в ранната римска религиозна традиция.

В началото римската година е била само от март до декември, което е 10 месеца. Ранните зимни месеци изобщо не са били брояни. Нямало е засаждане, нямало е прибиране на реколтата. Не се е обръщало много внимание на този период.

Тогава Нума Помпилий, римски цар, решил да го поправи. Той добавил януари и февруари. Изведнъж календарът започнал да обхваща цялата година. Но възникнал проблем. Дванадесет месеца означават, че 12 пъти по всяко нечетно число е все още четно. Нещо трябвало да е кратко. Избран бил февруари.

Защо февруари никога не е продължил повече от 28 дни

Февруари вече е бил свързан с ритуали за мъртвите. Римляните са смятали, че не е лошо да има нещастен месец тук. По онова време изглеждало логично. Двадесет и осем дни са се запечатали. Нищо повече от суеверие. Но е работило достатъчно добре в продължение на векове.

След това дошъл Юлий Цезар. Той искал календарът да съответства на Слънцето, а не на Луната. Юлианският календар заменил старата римска система. Въпреки това февруари останал най-краткият месец с двадесет и осем. Високосните години добавяли по един допълнителен ден на всеки четири години. Ето защо февруари понякога се усеща като късметлия.

През 1582 г. папа Григорий XIII променя Юлианския календар, за да коригира малки неточности. Появява се Григорианският календар. По-голямата част от света го използва и сега. Но краткият февруари оцелява. Всяка година той идва, както винаги, верен. 28 дни или 29, ако е високосна година. Не е научно, всъщност, а по-скоро историческа случайност.