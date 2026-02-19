Любопитно

Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара

Продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия

19 февруари 2026, 06:46
Защо февруари има само 28 дни: Римският трик, който все още управлява календара
Източник: iStock

И зглежда много странно, един месец по-къс от останалите, само с 28 дни. И въпреки това, никакъв научен закон не го е направил такъв. Изглежда, че продължителността на февруари идва най-вече от стари римски навици и суеверия. Нещо за късмета, мъртвите и дори числата. Трудно е да се повярва. Но е истина. Календарът, който използваме днес, Григорианският календар, е пълен с подобни странности. Повечето от нас го приемат за даденост. Но ако се върнем назад в историята, тя е малко объркана. Месеците не винаги са били фиксирани. Някои едва са имали имена, други са добавени по-късно. А февруари е останал с късия край на пръчката.

Изглежда странно, но странностите на февруари ни напомнят, че календарите не са просто числа. Те са човешки изобретения. Избори, суеверия и история, преплетени заедно. Следващият февруари ще забележите краткия месец. Това е малък подарък от римляните, който все още отеква 2000 години по-късно, според репортажи на BBC.

Какво направи февруари най-краткия месец, който познаваме днес

Много преди Юлий Цезар, римляните са използвали календар, базиран на Луната. Лунните цикли са определяли месеците. Ето защо месеците имат нечетен брой дни, като 29 или 31. Те ​​са избягвали четните числа, които са се смятали за нещастни и са се свързвали с нещастие в ранната римска религиозна традиция.

В началото римската година е била само от март до декември, което е 10 месеца. Ранните зимни месеци изобщо не са били брояни. Нямало е засаждане, нямало е прибиране на реколтата. Не се е обръщало много внимание на този период.

Тогава Нума Помпилий, римски цар, решил да го поправи. Той добавил януари и февруари. Изведнъж календарът започнал да обхваща цялата година. Но възникнал проблем. Дванадесет месеца означават, че 12 пъти по всяко нечетно число е все още четно. Нещо трябвало да е кратко. Избран бил февруари.

Защо февруари никога не е продължил повече от 28 дни

Февруари вече е бил свързан с ритуали за мъртвите. Римляните са смятали, че не е лошо да има нещастен месец тук. По онова време изглеждало логично. Двадесет и осем дни са се запечатали. Нищо повече от суеверие. Но е работило достатъчно добре в продължение на векове.

След това дошъл Юлий Цезар. Той искал календарът да съответства на Слънцето, а не на Луната. Юлианският календар заменил старата римска система. Въпреки това февруари останал най-краткият месец с двадесет и осем. Високосните години добавяли по един допълнителен ден на всеки четири години. Ето защо февруари понякога се усеща като късметлия.

През 1582 г. папа Григорий XIII променя Юлианския календар, за да коригира малки неточности. Появява се Григорианският календар. По-голямата част от света го използва и сега. Но краткият февруари оцелява. Всяка година той идва, както винаги, верен. 28 дни или 29, ако е високосна година. Не е научно, всъщност, а по-скоро историческа случайност.

Източник:  Times of India    
Февруари Кратък месец Римски суеверия История на календара Григориански календар Юлиански календар Юлий Цезар Високосна година Римски календар Човешки изобретения
Последвайте ни

По темата

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" полага клетва в Народното събрание

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 1 час
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 1 ден
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 1 ден
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Мързелива пица за 10 минути: Рецепта в тиган, която „взриви“ социалните мрежи

Любопитно Преди 19 минути

Понякога ви се прияде пица, но нямате време или желание да месите тесто или да чакате доставка

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

България Преди 43 минути

Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 8 часа

Шеф Виктор Ангелов раздели популярните участници на Платинени и Златни

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

САЩ водят тайни преговори с внука на Кастро?

Свят Преди 9 часа

"Аксиос" уточнява, че става дума по-скоро за разговори за бъдещето

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

Свят Преди 9 часа

Историята е обявена за "българска пропаганда"

САЩ осъдиха българин заради Русия

САЩ осъдиха българин заради Русия

Свят Преди 10 часа

В рамките на три месеца руската компания превела на българската над 1 милион долара

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

Защо сложиха „щори" на светофара на „Орлов мост”

България Преди 10 часа

Столичната община предприе нови мерки срещу пътните инциденти

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 11 часа

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

България Преди 11 часа

Рая Назарян: Апостолът винаги ще ни сочи посоката

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

България Преди 11 часа

Запечатан е и моментът, когато Деян Илиев намира телата на приятелите си

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Свят Преди 12 часа

Това разкри бившият главнокомандващ Валерий Залужни

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 12 часа

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 13 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 14 часа

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

България Преди 14 часа

Радев: Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 14 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 19 февруари, четвъртък

Edna.bg

Възможно ли е? Александър-Арнолд готов да се завърне в Ливърпул

Gong.bg

Решаващите битки от плейофите в Лига Европа започват тази вечер

Gong.bg

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Nova.bg

Кои медицински изделия заплаща Здравната каса и кога се налага доплащане

Nova.bg