Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Ще бъде направен обход по крайбрежието между Созопол и Приморско

19 февруари 2026, 07:33
О перацията по издирването на рибарския кораб, засечен за последно източно от Маслен нос, се подновява в четвъртък сутрин. В нея ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Рибарският кораб с трима души на борда излязъл вчера на лов за калкан. По същото време обаче вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето много бурно.

След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни. В късните часове тя беше прекратена заради настъпването на нощта.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни в ефира на „Здравей, България” мореплавателят Здравко Василев.

И уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

„Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че ако момчетата може да са навътре в морето. Призовавам от „Морска администрация да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.

Източник: NOVA    
