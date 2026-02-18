В Сърбия: Шопите са сърби, границата е на Искър

С ръбската армия е спечелила всички битки в Сръбско-българската война от 1885 г. и целта ѝ била освободи завладените от българите шопи, които всъщност са сърби.

Това пише сръбското "научно" издание "Компас", цитирано от БГНЕС. В статията се посочва, че през 1885 година "Сърбия се е намесила, защото границата между двете държави била несправедливо определена в ущърб на сърбите". Шопите са представени за сърби по произход и обичаи, защото тачели Видовден, култа към Свети Сава и… Кръстовден. Истинската граница с България минавала по река Искър.

Освен това се обявява, че "цивилните жители на Софийското поле приветствали сръбската армия като своя и дори помагали на войниците".

"Българската армия не е спечелила фронталния конфликт, а атакувала сръбската армия, която се оттегляла под натиск от Виена обратно към Сърбия", посочва още "Компас" и подчертава, че при тази "атака отзад, българската армия нахлува в Пирот и извършва клане", докато сърбите не са убили нито един цивилен.

Научната история е обявена за "българска пропаганда" с желанието да се побългари "православното население на тогавашната Екзархия, както по-късната агресия срещу Сърбия и завладяването на Македония, включително геноцида над сърбите".

Паметникът "Майка България" край Сливница е посочен за символ на "машината от български лъжи, фалшив героизъм и мъченичество".

БГНЕС посочва, че подобни фалшификации на историята са честа практика на режима на сръбския президент Александър Вучич, който по този начин се опитва да отвлече вниманието от вътрешните проблеми на Сърбия. Тази практика не е насочена само срещу България, но и срещу съседните Хърватия, Босна и Албания.