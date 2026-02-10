България

Случаят "Петрохан": Изтеклите видеа предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи

Мнозина смятат, че са монтирани или създадени с помощта на изкуствен интелект

Обновена преди 2 часа / 10 февруари 2026, 06:55
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"
Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер

Йотова: Буквално в следващите дни ще обявя избора си за служебен премиер
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини
Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан"

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“
Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

П родължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпера край Околчица.

Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните минути на мъжете в хижа Петрохан, преди смъртта им, както и началото на пожара.

На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, напускат района. Дни по-късно те бяха открити мъртви във Врачанско.

Изтеклите видеа предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи - мнозина смятат, че са монтирани или създадени с помощта на изкуствен интелект.

Важен детайл, който изтъкнаха разследващите е, че непълнолетното момче е било на колене със сплетени ръце, което предполага, че не се е самоубило.

Криминалистите открили кемпера в неделя, а към момента той се намира в охраняем паркинг.

Петрохан разследване аутопсия тела Околчица
