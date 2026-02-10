Случаят "Петрохан": Изтеклите видеа предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи

П родължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпера край Околчица.
Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.
МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ
От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните минути на мъжете в хижа Петрохан, преди смъртта им, както и началото на пожара.
На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, напускат района. Дни по-късно те бяха открити мъртви във Врачанско.
Изтеклите видеа предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи - мнозина смятат, че са монтирани или създадени с помощта на изкуствен интелект.
Важен детайл, който изтъкнаха разследващите е, че непълнолетното момче е било на колене със сплетени ръце, което предполага, че не се е самоубило.
Криминалистите открили кемпера в неделя, а към момента той се намира в охраняем паркинг.