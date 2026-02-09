България

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

В официална позиция Радев изказа съболезнования на близките на жертвите и подчерта, че обществото ни очаква отговор, поради което причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове

9 февруари 2026, 16:35
Източник: БГНЕС

П резидентът Румен Радев (2017-2026) определи случая „Петрохан“ като политическо сътресение и тежка диагноза за състоянието на държавата. В официална позиция Радев изказа съболезнования на близките на жертвите и подчерта, че обществото ни очаква отговор, поради което причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове. Според него обаче трагедията не бива да измества други неудобни разкрития, които сочат към системен институционален разпад.

"Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор", пише още той и допълва:

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития: 
- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- самоуправството със земи и природни ресурси;
- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали. 

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата, завършва позицията си Румен Радев. 

