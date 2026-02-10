Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен омекотява инициативата за по-голям контрол върху разузнавателното споделяне в ЕС след противопоставяне с ръководителя на външните работи Кая Калас, съобщиха пред POLITICO четири официални лица, запознати с дискусията.

През ноември Комисията обяви, че иска да създаде вътрешна клетка за събиране на разузнавателна информация от цяла Европа, ръководена лично от председателката, като част от усилията на блока да се защити от цифрови атаки и саботаж от Русия. Планът обаче предизвика противопоставяне от европейските столици и дипломатическата служба на ЕС, която вече разполага със собствен център за разузнавателно споделяне на европейско ниво.

Според източниците Комисията сега намалява амбициите си за новата клетка. Тя вероятно ще се превърне в сигурностна единица и ще остави голяма част от разузнавателното споделяне на центъра INTCEN на Европейската служба за външни действия (EEAS), посочиха двама от официалните лица.

Това решение би запазило по-голям контрол върху разузнаването за Калас. Естонската дипломатка, която ръководи EEAS, многократно е влизала в сблъсъци с председателката на Комисията през миналата година, включително когато се опита да наеме Мартин Селмайр, бивш ръководител на кабинета на предшественика на фон дер Лайен Жан-Клод Юнкер, за висок пост. Инициативата предизвика напрежение в Комисията, като фон дер Лайен се стреми да централизиpa властта в ръцете на изпълнителната власт на ЕС.

ЕС създава свое "ЦРУ"

Европа цели да засили обмена на информация между националните разузнавателни служби, докато отношенията с Вашингтон по въпросите на разузнаването се влошават и ЕС се стреми да реагира на хибридните атаки на Русия – от дезинформационни кампании до хакерски атаки и саботаж.

Разузнавателни експерти ще се съберат в Германия по-късно тази седмица за Мюнхенската конференция по сигурността, където се очаква трансатлантическите връзки и войната на източната граница на Европа да са основна тема.

ЕС се опитва да засили разузнавателното споделяне през последните години, но националните правителства имат компетентност по въпросите на националната сигурност и са предпазливи да предоставят на ЕС контрол върху чувствителна и класифицирана информация.

Дирекцията INTCEN е изградена с авторитет в някои национални столици през последната година. Италианският премиер Джорджия Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц подкрепиха подразделението през януари, като заявиха, че "хибридната фузионна клетка", разположена в INTCEN, трябва да бъде по-добре подкрепена в борбата срещу хибридните заплахи.

Дирекцията, която се занимава с гражданско разузнаване и докладва на Калас, е информирала ежеседмичното заседание на Колежа на комисарите и Съвета по външни работи през последните месеци.

Въпреки че фон дер Лайен никога официално не е представяла план за "специалната клетка" или броя на персонала ѝ, Комисията посочи, че тя ще "играе ключова роля в подготовката на Колежа по сигурността".

И ЕС ще си има шпиони

"Няма смисъл да се създава още една клетка", заяви първият дипломат на ЕС, който, подобно на другите консултирани официални лица и дипломати, поиска анонимност заради чувствителността на въпроса. "Дори на ниво INTCEN все още няма много споделяне. Става по-добре, но не е необходимо създаването на нова клетка."

В отговор на POLITICO анонимен служител на Комисията заяви, че в "предизвикателна геополитическа и геоикономическа среда" INTCEN разглежда начини за укрепване на своите сигурностни и разузнавателни способности. Той добави, че клетката ще допълва работата на Дирекцията по сигурността в Комисията и ще "си сътрудничи тясно със съответните служби на EEAS".

Втори дипломат на ЕС подкрепяше идеята на Комисията за създаване на клетката, като посочи, че инициативата би помогнала за подобряване на вземането на решения, тъй като би позволила на малък брой експерти да интерпретират и използват разузнавателна информация, процес, който е тромав при 27 държави членки.

Самата Калас критикува идеята за разузнавателна клетка на Комисията през ноември: "Като бивш премиер на държава знам, че всички членки се борят с бюджета, и да се иска от нас да правим нещо допълнително към вече съществуващите задължения не е мъдра идея", заяви тя пред Европейския парламент.