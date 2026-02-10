Свят

Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

Европа иска да засили споделянето на разузнавателна информация, за да се противопостави на хибридните атаки от Русия

10 февруари 2026, 15:12
Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"
Източник: gettyimages

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен омекотява инициативата за по-голям контрол върху разузнавателното споделяне в ЕС след противопоставяне с ръководителя на външните работи Кая Калас, съобщиха пред POLITICO четири официални лица, запознати с дискусията.

През ноември Комисията обяви, че иска да създаде вътрешна клетка за събиране на разузнавателна информация от цяла Европа, ръководена лично от председателката, като част от усилията на блока да се защити от цифрови атаки и саботаж от Русия. Планът обаче предизвика противопоставяне от европейските столици и дипломатическата служба на ЕС, която вече разполага със собствен център за разузнавателно споделяне на европейско ниво.

Според източниците Комисията сега намалява амбициите си за новата клетка. Тя вероятно ще се превърне в сигурностна единица и ще остави голяма част от разузнавателното споделяне на центъра INTCEN на Европейската служба за външни действия (EEAS), посочиха двама от официалните лица.

Това решение би запазило по-голям контрол върху разузнаването за Калас. Естонската дипломатка, която ръководи EEAS, многократно е влизала в сблъсъци с председателката на Комисията през миналата година, включително когато се опита да наеме Мартин Селмайр, бивш ръководител на кабинета на предшественика на фон дер Лайен Жан-Клод Юнкер, за висок пост. Инициативата предизвика напрежение в Комисията, като фон дер Лайен се стреми да централизиpa властта в ръцете на изпълнителната власт на ЕС.

ЕС създава свое "ЦРУ"

Европа цели да засили обмена на информация между националните разузнавателни служби, докато отношенията с Вашингтон по въпросите на разузнаването се влошават и ЕС се стреми да реагира на хибридните атаки на Русия – от дезинформационни кампании до хакерски атаки и саботаж.

Разузнавателни експерти ще се съберат в Германия по-късно тази седмица за Мюнхенската конференция по сигурността, където се очаква трансатлантическите връзки и войната на източната граница на Европа да са основна тема.

ЕС се опитва да засили разузнавателното споделяне през последните години, но националните правителства имат компетентност по въпросите на националната сигурност и са предпазливи да предоставят на ЕС контрол върху чувствителна и класифицирана информация.

Дирекцията INTCEN е изградена с авторитет в някои национални столици през последната година. Италианският премиер Джорджия Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц подкрепиха подразделението през януари, като заявиха, че "хибридната фузионна клетка", разположена в INTCEN, трябва да бъде по-добре подкрепена в борбата срещу хибридните заплахи.

Дирекцията, която се занимава с гражданско разузнаване и докладва на Калас, е информирала ежеседмичното заседание на Колежа на комисарите и Съвета по външни работи през последните месеци.

Въпреки че фон дер Лайен никога официално не е представяла план за "специалната клетка" или броя на персонала ѝ, Комисията посочи, че тя ще "играе ключова роля в подготовката на Колежа по сигурността".

И ЕС ще си има шпиони

"Няма смисъл да се създава още една клетка", заяви първият дипломат на ЕС, който, подобно на другите консултирани официални лица и дипломати, поиска анонимност заради чувствителността на въпроса. "Дори на ниво INTCEN все още няма много споделяне. Става по-добре, но не е необходимо създаването на нова клетка."

В отговор на POLITICO анонимен служител на Комисията заяви, че в "предизвикателна геополитическа и геоикономическа среда" INTCEN разглежда начини за укрепване на своите сигурностни и разузнавателни способности. Той добави, че клетката ще допълва работата на Дирекцията по сигурността в Комисията и ще "си сътрудничи тясно със съответните служби на EEAS".

Втори дипломат на ЕС подкрепяше идеята на Комисията за създаване на клетката, като посочи, че инициативата би помогнала за подобряване на вземането на решения, тъй като би позволила на малък брой експерти да интерпретират и използват разузнавателна информация, процес, който е тромав при 27 държави членки.

Самата Калас критикува идеята за разузнавателна клетка на Комисията през ноември: "Като бивш премиер на държава знам, че всички членки се борят с бюджета, и да се иска от нас да правим нещо допълнително към вече съществуващите задължения не е мъдра идея", заяви тя пред Европейския парламент.

Източник: POLITICO     
Разузнавателно споделяне ЕС Хибридни атаки Русия Урсула фон дер Лайен Кая Калас Европейска комисия EEAS INTCEN Национална сигурност Централизация на властта
Последни новини

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 12 минути

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Свят Преди 28 минути

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

България Преди 1 час

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любопитно Преди 1 час

От крал Фредерик и кралица Мери на Дания до принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако, тези двойки са се срещнали за първи път на Олимпийските игри, оставяйки след себе си някои от най-емблематичните романтични истории

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Свят Преди 1 час

Десет души са изправени пред съда в Плимът и Лондон за убийството на 38-годишния Дани Кахалейн, който беше нападнат с сярна киселина

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

България Преди 1 час

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 1 час

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

<p>Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март</p>

Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

Любопитно Преди 2 часа

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 2 часа

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 2 часа

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 2 часа

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 2 часа

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 2 часа

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 3 часа

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

