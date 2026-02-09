От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

О т „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) внасят в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Общо 6 простреляни тела бяха открити пред опожарената хижа "Петрохан" и в кемпер под връх Околчица, като всички загинали, един от които непълнолетен, са свързани с "Национална агенция за контрол на защитените територии". Основната версия на разследващите и за двете местопрестъпления, е за убийство и последвало самоубийство.

"В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на сдружението са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително ДАНС, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване", посочват от ПП-ДБ.

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, включително такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружението - НАКЗТ. Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки или прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

Текстовете на проекта предвиждат още ДАНС да бъде задължена да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата.