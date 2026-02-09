България

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади

9 февруари 2026, 17:20
От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"
Източник: БТА

О т „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) внасят в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии” (НАКЗТ), съобщиха от пресцентъра на коалицията. 

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Общо 6 простреляни тела бяха открити пред опожарената хижа "Петрохан" и в кемпер под връх Околчица, като всички загинали, един от които непълнолетен, са свързани с "Национална агенция за контрол на защитените територии". Основната версия на разследващите и за двете местопрестъпления, е за убийство и последвало самоубийство.

"В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на сдружението са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително ДАНС, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване", посочват от ПП-ДБ.

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, включително такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружението - НАКЗТ. Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки или прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

Текстовете на проекта предвиждат още ДАНС да бъде задължена да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата. 

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
ПП-ДБ Народно събрание ДАНС Петрохан
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“ в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
