България

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Извършителят се издирва, живущите са разлепили негови снимки

10 февруари 2026, 09:53
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си
Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна
Случаят

Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела
АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер
Студ и сняг във вторник, температури до -4°

Студ и сняг във вторник, температури до -4°
Майката на Златков за хижа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Н ад 150 души в столичен квартал живеят в непрекъснат страх, че ще бъдат подпалени. Става дума за квартал „Сухата река“, където серия от палежи, заснети от камера, показват как мъж пали асансьора, а след като полицията така и не установява кой е той – два месеца по-късно подпалва същия вход.

Извършителят още не е установен. Първият палеж е отпреди Нова година - на втория етаж, където все още няма електричество, сред щетите са счупени прозорци, изгоряла врата на асансьор и опушване на стени и таван. Повреди има чак до шестия етаж на сградата, причината е хвърляне на запалителна течност по асансьора.

Мартин Маринов, който живее в блока, разказва, че тече разследване, за чийто напредък той и съседите му не са информирани.

„В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново, защото ние смятаме, че е един и същ. По съвет на разследващите бяхме налепили негови снимки от камерите - за да разпознае някой от нас човека. Той не е влязъл с взлом във входа, а е отворил вратата с чип, така че щом е имал достъп, някой от блока го е пуснал“, предполага той.

По думите на друг живущ в сградата при първия палеж, вечерта на 30 декември, е бил обгазен целия вход - от 2 етаж нагоре.

„Имаше много пушеци и пламъци, пожарникарите забраниха да излизаме от домовете си, заради опасност от обгазяване в етажните пространства“, каза той пред NOVA.

Според разказа на живущите с влизането си във входа, преди втория палеж, мъжът разлепва снимките си, залива с туба бензин и пали.

Един от съседите споделя, че поради силния вятър входната врата на апартамента му се е отворила, а това е довело до обгазяване, причинено от палежа в етажното пространство. Затова се е наложило да прави основен ремонт навръх Нова година.

На спешния телефон 112 им казват, че не може да се направи нищо. Разследващият случаите на палежи е отпуск и живущите се опасяват, че работата по случая е спряла.

NOVA съобщава, че е потърсила МВР за повече информация, но отговор до приключване на материала не е получен.

Източник: NOVA    
палежи софия жилищен блок
Последвайте ни
АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

АПС на консултации при президента, искат Андрей Гюров за служебен премиер

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Мощна буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 15 минути

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 24 минути

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 55 минути

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 58 минути

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Любопитно Преди 1 час

Водещият Юлиан Костов посреща 100 колоритни участници на мащабна арена

Френският президент Еманюел Макрон със специалното вино, което той е вдъхновил

„А, това е приятно! Страхотно!“ – Макрон очарован от бутилка вино For sure.

Любопитно Преди 1 час

<p>Мистерии под прикритие: Защо най-големите атентати на миналия век в САЩ останаха загадка?</p>

Забравената история на атентатите, извършени в САЩ

Свят Преди 1 час

Как извършителите на някои шокиращи терористични нападения, извършени на територията на САЩ, остават неразкрити

<p>Обещаха ни почивка, дадоха ни хипер-задачи: Мрачната страна на AI в офиса</p>

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Технологии Преди 1 час

Ново проучване оборва твърденията, че инструментите с изкуствен интелект намаляват работните задачи на служителите. Оказва се, че много от тях работят по-бързо, но също така вършат повече и по-разнообразни задачи в ежедневия си работен процес

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Изненадващо разкритие: Ето кой е влиятелният чичо на Тимъти Шаламе

Любопитно Преди 1 час

Феновете на Тимъти Шаламе бяха изненадани от разкритието, че актьорът има влиятелен чичо в Холивуд – режисьора Родман Флендър, което предизвика онлайн дебат дали успехът му се дължи на талант или на семейни връзки

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Национална стачка в туризма и ресторантьорството в Гърция на 25 февруари

Свят Преди 1 час

Предвидено е централно протестно шествие в Атина

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

Президентът Йотова назначи нов посланик на България в Люксембург

България Преди 1 час

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

"Старлинк" и Русия: Какво се промени на фронта в Украйна?

Свят Преди 1 час

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

САЩ ще финансират насърчаването на свободата на словото в Западна Европа

Свят Преди 1 час

Американски официални представители категорично се противопоставят на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасносттa

<p>Москва търси алтернатива на Starlink&nbsp;за комуникациите на бойното поле</p>

Русия търси алтернатива на Starlink за комуникациите на фронта

Свят Преди 1 час

Според Киев ограниченията върху Starlink вече влияят върху координацията и атаките на руските сили.

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Масирана руска атака с дронове остави три общини в Одеска област без ток

Свят Преди 1 час

Избухнал е пожар, поразена е и административна сграда

<p>Образование в сърцето на Европа - къде, как и защо</p>

БезГранично: Най-добрите университети в Португалия

БезГранично Преди 1 час

Пълно ръководство за студента - документи, най-добри университети и срокове за кандидатстване

Всичко от днес

От мрежата

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принц Уилям с първа реакция за досиетата „Епстийн“: Дълбоко сме обезпокоени

Edna.bg

Веласкес: Чака ни различен мач с различни обстоятелства

Gong.bg

Секссимволът Юта Лердам покори Милано с олимпийски рекорд (видео)

Gong.bg

„Алианс за права и свободи” при президента: Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg