Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

Н ад 150 души в столичен квартал живеят в непрекъснат страх, че ще бъдат подпалени. Става дума за квартал „Сухата река“, където серия от палежи, заснети от камера, показват как мъж пали асансьора, а след като полицията така и не установява кой е той – два месеца по-късно подпалва същия вход.

Извършителят още не е установен. Първият палеж е отпреди Нова година - на втория етаж, където все още няма електричество, сред щетите са счупени прозорци, изгоряла врата на асансьор и опушване на стени и таван. Повреди има чак до шестия етаж на сградата, причината е хвърляне на запалителна течност по асансьора.

Мартин Маринов, който живее в блока, разказва, че тече разследване, за чийто напредък той и съседите му не са информирани.

„В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново, защото ние смятаме, че е един и същ. По съвет на разследващите бяхме налепили негови снимки от камерите - за да разпознае някой от нас човека. Той не е влязъл с взлом във входа, а е отворил вратата с чип, така че щом е имал достъп, някой от блока го е пуснал“, предполага той.

По думите на друг живущ в сградата при първия палеж, вечерта на 30 декември, е бил обгазен целия вход - от 2 етаж нагоре.

„Имаше много пушеци и пламъци, пожарникарите забраниха да излизаме от домовете си, заради опасност от обгазяване в етажните пространства“, каза той пред NOVA.

Според разказа на живущите с влизането си във входа, преди втория палеж, мъжът разлепва снимките си, залива с туба бензин и пали.

Един от съседите споделя, че поради силния вятър входната врата на апартамента му се е отворила, а това е довело до обгазяване, причинено от палежа в етажното пространство. Затова се е наложило да прави основен ремонт навръх Нова година.

На спешния телефон 112 им казват, че не може да се направи нищо. Разследващият случаите на палежи е отпуск и живущите се опасяват, че работата по случая е спряла.

NOVA съобщава, че е потърсила МВР за повече информация, но отговор до приключване на материала не е получен.