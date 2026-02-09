България

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

Разследващите анализират под лупа тибетски текстове и ритуални практики, открити на местопрестъплението, за да разберат дали „отказът от егото“ е довел до фаталната развръзка

Обновена преди 1 час / 9 февруари 2026, 16:13
В мащабното разследване на шесторната смърт около хижа „Петрохан“, което МВР определя като случай без аналог в страната, изплува един любопитен и потенциално ключов детайл. Макар фокусът на криминалистите да остава върху тежките експертизи и хронологията на убийствата, откритата на местопрестъплението специфична литература може да се окаже основата, върху която е изградена фаталната развръзка.

По отношение на религиозните увлечения на групата са намерени веществени доказателства за тибетски будизъм. Вярвали са в тези учения и са извършвали подобни духовни практики всеки ден. Те ще бъдат предмет на допълнително разследване, заяви  Ангел Папалезов, началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП.

Сред веществените доказателства, иззети от хижа "Петрохан", изплува документ със заглавие „Угощението на реалността“, под заглавието на който е изписано „Цок Пуджа“.

Текстът се определя като част от цикъла „Изначалното Пространство на Самантабхадра“, даден от легендарния Гуру Ринпоче.

Какво представлява „Угощението на реалността“?

В основата на тази литература стоят дълбоки езотерични практики от тибетския будизъм, които разследващите сега анализират под лупа. Основните стълбове на това учение включват:

Ритуалът „Цок“ (Sacred Feast): Това е древна практика за пречистване на обетите, при която се правят дарения от храна и напитки, превърнати чрез визуализация в „нектар на мъдростта“. В някои контексти ритуалът символизира пълното отказване от егото.

Самантабхадра: Фигурата олицетворява „Всеблагото“ - състояние на ума, което е извън дуалността на доброто и злото, правилното и грешното.

„Изначалното пространство“: Концепцията за празнотата и чистото съзнание, където реалността се възприема като илюзия или сън.

Връзката с Ивайло Калушев

Разследването акцентира върху личността на Ивайло Калушев, ръководител на Националната агенция за контрол на защитените територии, който е собственик на хижата. Данните сочат към негово силно увлечение по източните философии, което е споделяно и в тесния кръг около него.

Видеозаписи от охранителните камери запечатват Калушев в момента, в който се сбогува с три от жертвите (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) с думите: „За мен беше чест. Ще се видим в... по-хубав начин. Благодаря ви за всичко“. Четиримата се смеят, а малко по-късно Калушев напуска мястото с кемпера, в който седмица по-късно беше открит мъртъв.

Ритуалният елемент в престъплението

Въпросите пред полицията се множат, след като стана ясно, че след това „сбогуване“ останалите в хижата мъже умишлено са я подпалили, използвайки именно наличната литература и хартии за разпалване. В пламъците са открити и две напълно овъглени кучета.

Назначени са 18 експертизи, които трябва да установят дали тези духовни търсения са довели до фатално изкривяване на реалността или са послужили като идеологическа основа за кървавата развръзка, която властите определят като случай „без аналог“ в страната ни.

