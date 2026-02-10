Свят

Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува

По време на пътуване до Африка през 80-те години на XIX век Джеймсън купува 10-годишно момиче от търговец на роби и го предава на канибали, за да наблюдава как го убиват и изяждат

10 февруари 2026, 15:58
Зловещата тайна на една от най-богатите династии за алкохол: Наследникът, който купи смъртта на дете, за да я нарисува
Източник: iStock/Getty Images

Д жеймс Джеймсън е бил плодовит пътешественик, опитен натуралист и внук на един от основателите на марка ирландското уиски. Освен с научната си дейност обаче, той остава в историята и с мрачна слава – заради ужасяваща роля в акт на канибализъм по време на експедиция в Африка през XIX век.

По време на пътуване до Африка през 80-те години на XIX век Джеймсън купува 10-годишно момиче от търговец на роби и го предава на канибали, за да наблюдава как го убиват и изяждат. Той дори скицира ужасяващата сцена и по-късно с гордост показва рисунките си на всеки, който проявява интерес.

По-късно Джеймсън се опитва да твърди, че не е вярвал, че африканците действително ще изядат детето. Други участници в експедицията обаче го разобличават. Натуралистът така и не доживява до публична защита на действията си.

Джеймс Слайго Джеймсън умира след висока температура само няколко месеца по-късно – на 17 август 1888 г., едва на 32-годишна възраст. Днес, въпреки приноса си към орнитологията и прочутите си семейни връзки, той е запомнен най-вече с безсмисления акт на насилие, който подбужда по поречието на река Конго.

  • Пътешествието на Джеймс Джеймсън до Африка

Роден в Алоа, Шотландия, на 17 август 1856 г., Джеймс Слайго Джеймсън е внук на производителя на уиски Джон Джеймсън. Той е и чичо на Гулиелмо Маркони – човекът, на когото се приписва изобретяването на радиото.

След като завършва образованието си, Джеймсън започва да пътува активно. През 1877 г. посещава Цейлон (днешна Шри Ланка), Сингапур и Борнео. Именно в Югоизточна Азия той става първият човек, който научно описва черния осояд. На следващата година за първи път се отправя към Африка, където ловува едър дивеч в Южна Африка и продължава на север към Зимбабве, събирайки животински глави, които да отнесе обратно в Шотландия. По-късно ловува и в Скалистите планини, преди да се установи, да се ожени и да има две деца.

Спокойният живот обаче не му подхожда. През 1887 г. Джеймсън се присъединява към експедицията за помощ „Емин паша“ като натуралист. Ръководена от Хенри Мортън Стенли, експедицията има за цел да прекоси т.нар. „Най-тъмна Африка“ – и потенциално да анексира нови територии за Британската империя – започвайки от днешната Демократична република Конго и следвайки течението на река Конго към Източна Африка.

Допълнителна цел на мисията е спасяването на Емин паша – османски лекар и губернатор на Екватория, област в южната част на днешен Судан. Той е изправен пред заплахи от махдистите, които вече са превзели останалата част от Судан и са изолирали Екватория от Египет. Така през март 1887 г. Джеймсън и близо 700 други мъже напускат западноафриканското пристанище Банана и поемат навътре в континента.

Още в началните етапи на експедицията колегите му забелязват, че натуралистът проявява необичайно и тревожно влечение към темата за канибализма. Истинският ужас обаче предстои.

  • Канибали изяждат 10-годишно момиче

През втората половина на 1887 г. и първите месеци на 1888 г. Джеймс Джеймсън и останалите участници в експедицията си проправят път нагоре по река Конго. Те установяват контакт с Типу Тип – известен африкански търговец на роби, който изпраща хора да помагат на европейците с пренасянето на провизии.

Тази връзка обаче се оказва пагубна. Местните жители по маршрута отказват да търгуват с експедицията, тъй като самите те са жертви на робските нападения на Типу Тип. В резултат Джеймсън и спътниците му започват да отвличат африкански жени и деца и да ги държат като заложници, докато общностите им не предоставят храна.

Самият Джеймсън пише в дневника си на 22 юли 1887 г.: „Днес доядохме последния си банан и ни останаха само още две птици, яре и коза; не виждам никакъв шанс да вземем още, защото местните не търгуват, нито пък предлагат. Като последна възможност трябва да хванем още от жените им.“

През този период натуралистът продължава да идентифицира различни видове птици и насекоми. Някои от тях по-късно носят неговото име, сред които мравкокрилката на Джеймсън, огнената чинка на Джеймсън и ореховидната муха на Джеймсън.

През май 1888 г. експедицията достига гъстите централни гори на Демократична република Конго. Джеймсън се намира близо до село Ямбуя заедно с Типу Тип, когато забелязва група местни жители, които танцуват. Типу му обяснява, че подобни празненства често завършват с актове на канибализъм.

Както Джеймсън записва в дневника си: „Казах на Типу Тип, че хората у дома обикновено вярват, че това са само „разкази на пътешественици“, както ги наричат в нашата страна, или с други думи – лъжи. След това той каза нещо на един арабин на име Али, седнал до него, който се обърна към мен и каза: „Дай ми парче плат и виж.““

Джеймсън твърди, че е помислил всичко за шега и изпратил помощника си да донесе шест кърпички. Малко по-късно обаче „се появил мъж, водещ за ръка младо момиче на около 10 години“, наскоро пленено по време на робски набег в близко село.

Натуралистът описва последвалите събития така:

„Тогава станах свидетел на най-ужасно отвратителната гледка, която някога ще видя в живота си. Той бързо заби нож в гърдите ѝ, два пъти, и тя падна по лице, обръщайки се настрани. Трима мъже се втурнаха напред и започнаха да режат тялото на момичето; накрая главата ѝ беше отрязана и не остана нито частица, като всеки отнесе парчето си надолу към реката, за да го измие. Най-необикновеното беше, че момичето не издаде нито звук, нито се съпротивляваше, докато не падна.“

  • Истината зад зловещата „афера Джеймсън“

Наистина ли Джеймсън е вярвал, че всичко това е шега, или – както твърдят други участници в експедицията – е искал съзнателно да стане свидетел на канибализъм?

„До последния момент не можех да повярвам, че са сериозни“, пише той. „Не можех да се накарам да повярвам, че това е нещо друго освен хитрост, за да измъкнат пари от мен, до последния момент.“

След случилото се Джеймсън се връща в палатката си и прави няколко скици на сцената. Според запознати с т.нар. „афера Джеймсън“ обаче той е започнал да рисува още докато ужасяващото събитие се е развивало.

Две години по-късно преводачът му по време на експедицията – Асад Фаран – дава показания под клетва. Както съобщава „Ню Йорк Таймс“ през ноември 1890 г., Фаран заявява: „Мъжът, който е довел момичето, е казал на канибалите: „Това е подарък от бял мъж, който желае да я види изядена.““

Фаран описва как детето е било вързано за дърво и намушкано, преди канибалите да започнат да отрязват части от тялото му.
„Междувременно Джеймсън“, казва той, „направи груби скици на ужасните сцени. След това всички се върнахме в къщата на вожда. После Джеймсън отиде в палатката си, където завърши скиците си с акварели.“

По сведения на очевидци Джеймсън с удоволствие показвал тези рисунки на спътниците си – факт, който допълнително подкрепя тезата, че е бил напълно наясно какво ще се случи, когато е предал кърпичките в онзи ден през май 1888 г. Въпреки това той никога не е бил изправен пред съд, макар действията му да предизвикват сериозни спорове дори сред собствените му хора.

Джеймс Слайго Джеймсън умира само три месеца по-късно – на 17 август 1888 г., след като развива висока температура. Погребан е на остров в река Конго.

Дневниците му са публикувани посмъртно – едновременно затвърждавайки репутацията му на изтъкнат натуралист и хвърляйки тежка сянка върху наследството му. Днес мнозина предлагат птиците, кръстени на Джеймсън, да получат нови имена.

Наследникът на уискито, който е можел да остане в историята с научните си постижения, е запомнен най-вече с невъобразимата си жестокост.

Източник: allthatsinteresting.com    
Джеймс Джеймсън Канибализъм Африканска експедиция XIX век Наследник на Jameson Робство Натуралист Афера Джеймсън Река Конго Невъобразима жестокост
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Свят Преди 45 минути

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

Четец по устните разкри какво каза Луис Хамилтън на Ким Кардашиян на Супербоул

Четец по устните разкри какво каза Луис Хамилтън на Ким Кардашиян на Супербоул

Любопитно Преди 53 минути

Експерт по четене по устните разкри, че по време на Супербоул Луис Хамилтън е говорил с Ким Кардашиян за бъдеща среща с майка си – нов детайл, който засили слуховете за тайна романтична връзка между двамата

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

България Преди 1 час

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любопитно Преди 1 час

От крал Фредерик и кралица Мери на Дания до принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако, тези двойки са се срещнали за първи път на Олимпийските игри, оставяйки след себе си някои от най-емблематичните романтични истории

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Свят Преди 1 час

Десет души са изправени пред съда в Плимът и Лондон за убийството на 38-годишния Дани Кахалейн, който беше нападнат с сярна киселина

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

България Преди 1 час

<p>Доктрината &quot;Америка на първо място&quot;: Как Тръмп пренарежда световната дипломация</p>

Доктрината на Тръмп: Военна сила и икономически натиск в служба на "Америка на първо място"

Свят Преди 2 часа

От Гренландия до Газа - стратегията на Белия дом поставя националния интерес над мултилатерализма

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 2 часа

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

<p>Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март</p>

Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

Любопитно Преди 2 часа

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 2 часа

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 2 часа

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 2 часа

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 2 часа

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 2 часа

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 3 часа

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

92 години от рождението на Татяна Лолова: Приятели и колеги честват актрисата с национално турне

Edna.bg

След като Брукнин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му: Вижте какво направи Ромео

Edna.bg

Радо Янков: Спорът боли

Gong.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

Последният кръг консултации при Йотова: АПС, МЕЧ и "Величие" застанаха зад Гюров

Nova.bg