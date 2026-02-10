Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

Ш естима души са задържани от служители на РУ-Велинград след нощна свада и сбиване.

Случката се разиграла малко след полунощ в понеделник, съобщават от РУ-Велинград.

Двама братя, живеещи в курортния град направили забележка на компания от съседната къща да не вдигат толкова силен шум и да не нарушават реда и спокойствието на съседите си.

Вместо да се съобразят с това купонджиите нападнали двамата си комшии и им нанесли побой. В резултат на това един от мъжете е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта. Пострадалите са транспортирани за преглед и лечение в местната болница.

След получаване на сигнал за случилото се екипи на РУ-Велинград са задържали и шестимата побойници, които се оказали на възраст между 16 и 32 години, всичките живеещи в курортния град. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.