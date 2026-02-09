България

Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети

Видеозаписи разкриват как Иванов, Илиев и Статев разпиляват горими материали и книги часове преди да бъдат открити с фатални рани в главата

9 февруари 2026, 17:00
„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ
Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово
Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи
Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите
Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър
Камион прегази пешеходец в София

Камион прегази пешеходец в София
Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

Т римата мъже, открити мъртви в хижа „Петрохан“, сами са предизвикали пожара, който е изпепелил част от сградата. Това обяви ст. комисар Георги Иванов, директор на Регионалната дирекция на пожарната в София-област, по време на брифинг за хода на разследването.

Според официалните данни пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари вследствие на умишлено запалване. Огънят е бил изкуствено усилен чрез разпиляване на пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и чрез струпване на купчини хартии и книги.

Ключово доказателство в досъдебното производство са записите от охранителните камери, които запечатват хронологията на палежа. На видеото се вижда как вечерта, след като са се сбогували със собственика на имота, Иванов, Илиев и Статев започват умишлено да палят огън във вътрешността на сградата. Кадрите показват как от мазето започват да излизат пламъци и гъст дим, докато тримата мъже подготвят разпалването на горимите материали.

Експертизата на пожарната категорично изключва техническа неизправност. На място не са констатирани следи от късо съединение, проблеми с отоплителни уреди или газови инсталации. При огледа във вътрешността на сградата са открити и две напълно овъглени кучета. Огънят е бил окончателно потушен едва в ранните часове на 3 февруари, след като се е разпалвал повторно след първоначалното гасене.

Паралелно с разкритията за палежа, прокуратурата обяви и водещите версии за смъртта на тримата мъже. Те са открити с огнестрелни рани в областта на главата, произведени от непосредствена близост. „Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка, което насочва към версията за самоубийство“, поясниха разследващите. Към момента се работи по две основни линии: убийство, последвано от самоубийство, или колективно самоубийство.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Трима мъртви мъже Хижа Петрохан Пожар Палеж Охранителни камери Огнестрелни рани Самоубийство Разследване Горими материали Прокуратура
Последвайте ни

По темата

МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

„Угощението на реалността“: Какво разкриват езотеричните книги от хижа „Петрохан“

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

Тажка катастрофа карй Ямбол, петима пострадали

Тажка катастрофа карй Ямбол, петима пострадали

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Южнокорейски политик предложи да &quot;внасят млади жени&quot;&nbsp;</p>

Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Свят Преди 1 час

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, беше изключен от управляващата Демократическа партия

<p>Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата</p>

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

"Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност", заяви Вон

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 2 часа

Това се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров

<p>Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет</p>

Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет

Любопитно Преди 2 часа

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Любопитно Преди 2 часа

" Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, заяви д-р Джаред Куни Хорват

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 3 часа

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 3 часа

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

Млад шофьор блъсна 79-годишна жена в село край Тетевен и избяга

България Преди 3 часа

Водачът е бил установен и задържан за 24 часа

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Експерти разкриват как да спим като олимпийци

Любопитно Преди 3 часа

Емили Кларк, олимпийски психолог, често съветва спортистите относно съня, им казва да се стремят към последователност, а не към съвършенство

<p>Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък&nbsp;</p>

Пожарникари спасиха възрастна жена, заклещила се в сандък в Севлиево

България Преди 3 часа

Тя отишла да вземе дърва за печката си от него

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън потвърдиха слуховете: Заедно в ложата на Супербоул

Любопитно Преди 3 часа

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън разпалиха слуховете за нов романс, след като се появиха заедно в ложа на Супербоул 2026. Близки до двойката твърдят, че срещата им е била романтична и идва веднага след общия им уикенд в Париж. Любов на високи скорости!

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любов, написана в звездите: Най-съвместимите зодиакални двойки

Любопитно Преди 3 часа

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

Свят Преди 4 часа

Украйна вече отхвърли да е замесена

Илон Мъск

Град на Луната преди Марс: Илон Мъск пренарежда космическите си амбиции

Свят Преди 4 часа

„Основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията и Луната е по-бърз вариант“, категоричен е милиардерът

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 4 часа

Четирима победители и вицешампион влизат в кулинарна битка всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

Внимание! МВР предупреждава пенсионерите за нови измами

България Преди 4 часа

Полицията във Велико Търново разкри за нови и непопулярни практики

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Перфекционизъм, любов и малко лъжи: коя е Жана от „Брънч за начинаещи“

Edna.bg

Народният театър с 8 номинации за ИКАР 2026

Edna.bg

БФС взе решение за расисткия скандал на мача Лудогорец - Левски

Gong.bg

Ботев Пд реагира светкавично след решението за мача с Локо Пд за Купата

Gong.bg

Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”

Nova.bg

От травмите до върха – пътят на легендарната "Кралица на ските" Линдзи Вон

Nova.bg