Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети

Т римата мъже, открити мъртви в хижа „Петрохан“, сами са предизвикали пожара, който е изпепелил част от сградата. Това обяви ст. комисар Георги Иванов, директор на Регионалната дирекция на пожарната в София-област, по време на брифинг за хода на разследването.

Според официалните данни пожарът е възникнал вечерта на 1 февруари вследствие на умишлено запалване. Огънят е бил изкуствено усилен чрез разпиляване на пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности, както и чрез струпване на купчини хартии и книги.

Ключово доказателство в досъдебното производство са записите от охранителните камери, които запечатват хронологията на палежа. На видеото се вижда как вечерта, след като са се сбогували със собственика на имота, Иванов, Илиев и Статев започват умишлено да палят огън във вътрешността на сградата. Кадрите показват как от мазето започват да излизат пламъци и гъст дим, докато тримата мъже подготвят разпалването на горимите материали.

Експертизата на пожарната категорично изключва техническа неизправност. На място не са констатирани следи от късо съединение, проблеми с отоплителни уреди или газови инсталации. При огледа във вътрешността на сградата са открити и две напълно овъглени кучета. Огънят е бил окончателно потушен едва в ранните часове на 3 февруари, след като се е разпалвал повторно след първоначалното гасене.

Паралелно с разкритията за палежа, прокуратурата обяви и водещите версии за смъртта на тримата мъже. Те са открити с огнестрелни рани в областта на главата, произведени от непосредствена близост. „Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка, което насочва към версията за самоубийство“, поясниха разследващите. Към момента се работи по две основни линии: убийство, последвано от самоубийство, или колективно самоубийство.