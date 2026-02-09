България

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Ралица Асенова: Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях

9 февруари 2026, 19:59
Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица

Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица
Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк

Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк
Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети

Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети
„Угощението на реалността“ в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата
МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ
Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово

Заради обилен снеговалеж: Автомобили закъсаха по пътя към Пампорово
Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи

Жесток побой над 13-годишно момиче, заснет на видео, разбуни социалните мрежи
Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

"Бях преди около месец горе за два дни и прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Синът ми ни направи сарми".

Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" майката на убития 22-годишен Николай Златков, чието тяло беше намерено в кемпер под връх Околчица.

"Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза Ралица Асенова.

"Там камера няма", категорична е Асенова за записите от хижа "Петрохан", показани днес на брифинг от разследващите органи.

Тя подчерта, че хората в хижа "Петрохан" не са имали четири джипа, каквито са забелязани в района в неделя вечерта, преди трагедията.

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата

Според Ралица Асенова в хижата не е имало автоматични оръжия, а само лъкове и пушки за пейнтбол. 

"Имаше музикално студио, имаше работилница за глина, имаше библиотека", посочи тя.

Асенова категорично отрече да е имало задължителни религиозни практики в хижата.

"Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях", подчерта Ралица Асенова.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

"Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно", поясни тя, като отказа да разкрие откъде е получила информацията.

Тя разказа, че е оказала пълно съдействие на полицията, където са се опитали да я убедят, че не е познавала истински жертвите.

"Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно", каза Асенова.

Тя веднага тръгнала към село Българи, където Ивайло Калушев имал къща. По нейните думи тя мислела, че синът ѝ е там. Но в центъра на селото я спряла тежко въоръжена полиция.

"Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение. Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа Асенова.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

"Аз няма да изляза повече в ефир. Повече няма да говоря", добави майката на Златков.

Припомняме, че общо 6 простреляни тела бяха открити пред опожарената хижа "Петрохан" и в кемпер под връх Околчица, като всички загинали, един от които непълнолетен, са свързани с "Национална агенция за контрол на защитените територии". Основната версия на разследващите и за двете местопрестъпления, е за убийство и последвало самоубийство.

Източник: NOVA    
Николай Златков Хижа Петрохан Майка на убития
Последвайте ни
Майката на Златков за хижа

Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

МВР с нови разкрития за

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“ в

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

В Хага искат 45 години затвор за Хашим Тачи

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

Как да платим по-малко данъци: Пълен списък на облекченията за 2026 г.

pariteni.bg
Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

Каско 2026: Кои застрахователи пазят най-добре пазарната цена на автомобила ви?

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ICE отказа медицинска помощ на задържано бебе в САЩ</p>

Имиграционните в САЩ отказаха медицинска помощ на задържано бебе

Свят Преди 1 час

Семейството е било задържано по време на проверка

Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

Сътрудничката на Епстийн отказа да свидетелства без помилване

Свят Преди 2 часа

Адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че тя иска помилване преди да говори

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

От ПП-ДБ искат ДАНС да даде цялата информация за "Петрохан"

България Преди 3 часа

Проектът на решение предвижда да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади

Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали

Тежка катастрофа край Ямбол, петима пострадали

България Преди 3 часа

Три жени са в тежко състояние

<p>Въвеждането на еврото налага нови учебници в училище</p>

Въвеждането на еврото налага нови учебници в училище

България Преди 3 часа

Ще има нови учебници и учебни комплекти, по които ще се преподава от следващата учебна 2026/2027 година

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

Радев за „Петрохан“: Зловещ символ на разградената държава и политическа диагноза

България Преди 4 часа

В официална позиция Радев изказа съболезнования на близките на жертвите и подчерта, че обществото ни очаква отговор, поради което причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове

<p>Южнокорейски политик предложи да &quot;внасят млади жени&quot;&nbsp;</p>

Южнокорейски политик предложи да "внасят" чужденки за повишаване на раждаемостта

Свят Преди 4 часа

Ким Хи-су, ръководителят на южната провинция Джиндо, беше изключен от управляващата Демократическа партия

<p>Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата</p>

NYT: Линдзи Вон претърпя операция след контузията си на Олимпиадата

Свят Преди 5 часа

"Мисля, че все още мога да опитвам, и ще опитвам, докато имам възможност", заяви Вон

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

С телефон в тоалетната – невидимата заплаха, за която милиони мълчат

Любопитно Преди 5 часа

Използването на смартфон в тоалетната се е превърнало в обичайна практика за много хора, но лекарите предупреждават, че този навик може да бъде вреден за здравето

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

AI доминация през 2047: "Пристигаме като уреди, събуждаме се като господари"

Свят Преди 5 часа

АI ботове набелязваха 2047 г. като годината, в която машините ще се издигнат и ще надминат своите човешки създатели, за да се превърнат в реални „господари“ в платформата Moltbook

Русия: Ситуацията в Куба е критична

Русия: Ситуацията в Куба е критична

Свят Преди 5 часа

Русия води разговори с Хавана за намиране на решения

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Огромен проблем с медалите на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 5 часа

Това се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров

<p>Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет</p>

Никога не оставяйте дрехите си на тези места, носи лош късмет

Любопитно Преди 6 часа

Дрехите не са просто плат, а нещо, което остава в контакт с тялото на човек най-дълго, попивайки неговата енергия и настроение

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Gen Z е първото поколение, което е "по-глупаво" от предходното

Любопитно Преди 6 часа

" Нашите деца са по-малко когнитивно способни, отколкото ние на тяхната възраст“, заяви д-р Джаред Куни Хорват

<p>ООН призова&nbsp;за отмяна на присъдата на Джими Лай</p>

ООН призова за отмяна на присъдата на бившия медиен магнат Джими Лай

България Преди 6 часа

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Шоуто на годината! Истинска сватба беляза финала на Супербоул 2026

Любопитно Преди 6 часа

Истинска сватба пред милиони зрители разтърси шоуто на Bad Bunny на Супербоул 2026. Оказа се, че венчавката на терена е била напълно реална, а не сценична игра. В грандиозния спектакъл се включиха още Лейди Гага и Рики Мартин. Любовта победи на стадиона!

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“

Edna.bg

Перфекционизъм, любов и малко лъжи: коя е Жана от „Брънч за начинаещи“

Edna.bg

Тервел Замфиров на родна земя: На 20 сбъднах големите си мечти!

Gong.bg

Признание! Номинираха Илия Груев за Играч на кръга във Висшата лига

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

Nova.bg

Пред NOVA говори мъжът, открил кемпера с три тела край Околчица

Nova.bg