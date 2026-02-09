Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма

Четири джипа са забелязани край Петрохан часове преди убийствата, твърди приятелка на една от жертвите

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

"Бях преди около месец горе за два дни и прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Синът ми ни направи сарми".

Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" майката на убития 22-годишен Николай Златков, чието тяло беше намерено в кемпер под връх Околчица.

"Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза Ралица Асенова.

"Там камера няма", категорична е Асенова за записите от хижа "Петрохан", показани днес на брифинг от разследващите органи.

Тя подчерта, че хората в хижа "Петрохан" не са имали четири джипа, каквито са забелязани в района в неделя вечерта, преди трагедията.

Според Ралица Асенова в хижата не е имало автоматични оръжия, а само лъкове и пушки за пейнтбол.

"Имаше музикално студио, имаше работилница за глина, имаше библиотека", посочи тя.

Асенова категорично отрече да е имало задължителни религиозни практики в хижата.

"Познавах всички от тази група, много добре, всеки един от тях", подчерта Ралица Асенова.

"Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно", поясни тя, като отказа да разкрие откъде е получила информацията.

Тя разказа, че е оказала пълно съдействие на полицията, където са се опитали да я убедят, че не е познавала истински жертвите.

"Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно", каза Асенова.

Тя веднага тръгнала към село Българи, където Ивайло Калушев имал къща. По нейните думи тя мислела, че синът ѝ е там. Но в центъра на селото я спряла тежко въоръжена полиция.

"Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение. Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа Асенова.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

"Аз няма да изляза повече в ефир. Повече няма да говоря", добави майката на Златков.

Припомняме, че общо 6 простреляни тела бяха открити пред опожарената хижа "Петрохан" и в кемпер под връх Околчица, като всички загинали, един от които непълнолетен, са свързани с "Национална агенция за контрол на защитените територии". Основната версия на разследващите и за двете местопрестъпления, е за убийство и последвало самоубийство.