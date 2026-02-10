България

Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

10 февруари 2026, 14:22
Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"
Източник: БТА

"Не познавам организацията и дейността на загиналите в случая "Петрохан".  Това, което обаче стана ясно през последните няколко дни е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. През месец декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната - ДАНС и Прокуратурата, са проспали случая, не са се намесили навреме и сега хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно, хвърлят се разни теории, за да се замете фактът, че не са си свършили работата". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод случая "Петрохан" и появилите се информации, че от партията са свързани по някакъв начин със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев.

Готови са аутопсиите на трите простреляни тела, открити край Околчица

"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. В последните 20 годни са е разрешено на над 60 такива организации да носят идентично име на "Агенция", и др.", посочи още Василев. 

"Васил Терзиев е дарявал на няколко стотин различни каузи. Но това, което се случва в момента, е абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. За този състав на ДАНС ние поискахме оставка, но тогава президентът Румен Радев отказа да я подпише", припомни Василев.

Случаят "Петрохан": Изтеклите видеа предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи

"Знаете ли на Борислав Сарафов откога искаме оставката", допълни той.

И продължи: "Две години прокуратурата разследва сигнали по отношение на дейността на тази организация, през декември месец проверката приключва без заключение, а сега се хвърлят някакви бомбастични теории в публичното пространство, които нямат нищо общо с истината и си противоречат една с друга, каза още Василев. Казват, че първо са били убити, после са се самоубили, утре може и да са се обесили - пет различни институции хвърлят пет различни версии".

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

"Едни продънени служби се опитват да лансират пет различни версии, за да прикрият, че не са се свършили работата по подадените сигнали", завърши председателят на ПП.

Междувременно от „Да, България“ съобщиха по-рано във Facebook, че във връзка със случая „Петрохан“ внасят изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи. 

Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява, а това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции" и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества, допълниха от „Да, България“.

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Повечето неправителствени организации с подобни наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая, която ще установи, че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск, посочиха още от формацията.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ вчера обявиха, че ще внесат в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

Източник: БГНЕС, БТА/Лилия Йорданова    
асен василев петрохан данс прокуратура
Последвайте ни
Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса

Прокуратурата изнесе нови данни за ужаса "Петрохан"

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Newsweek: Русия току-що нанесе най-голямата обида на Тръмп

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Проговори пастрокът на Ивайло Калушев - "синът ми не е убиец"

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Мъж измъчва нечовешки жена в София

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

Ще си купуваме ли държавни ценни книжа в пощите

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон.

Неочакваната оставка на шефа на Банката на Франция поражда подозрения сред опонентите на Макрон

Свят Преди 11 минути

Напускането на гуверньора дава възможност на френския президент да обезпечи централната банка срещу евентуално правителство на крайната десница.

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Свят Преди 27 минути

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

Фон дер Лайен омекотява плана за "разузнавателна клетка"

Свят Преди 48 минути

Европа иска да засили споделянето на разузнавателна информация, за да се противопостави на хибридните атаки от Русия

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

Шестима пребиха двама души заради забележка за шум във Велинград

България Преди 48 минути

Един от пострадалите е с комоцио, а другият с фрактура на челюстта

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир е взето единодушно

България Преди 1 час

Правителството го разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия за Близкия изток

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любов на Олимпиадата: 5 кралски двойки, които се влюбиха по време на игрите

Любопитно Преди 1 час

От крал Фредерик и кралица Мери на Дания до принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако, тези двойки са се срещнали за първи път на Олимпийските игри, оставяйки след себе си някои от най-емблематичните романтични истории

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

"Зъл човек, който се смята за недосегаем": Жена, обвинена в убийство с киселина, разказа за ужаса в съда

Свят Преди 1 час

Десет души са изправени пред съда в Плимът и Лондон за убийството на 38-годишния Дани Кахалейн, който беше нападнат с сярна киселина

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

Пребиха жестоко 16-годишно момче в Смолян, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден на 9 февруари около 20:00 ч.

<p>Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март</p>

Как да не объркаме цветята за Св. Валентин и 8-и март

Любопитно Преди 2 часа

През Викторианската епоха се развива т.нар. „език на цветята“, чрез който всеки вид и цвят е носел скрито послание

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Шакира падна на сцената в Ел Салвадор, но продължи изпълнението си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

По време на енергичен момент от световното си турне „Las Mujeres Ya No Lloran“ Шакира претърпя тежко падане, докато изпълняваше един от най-емблематичните си хитове – „Si Te Vas“

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

Обявиха средния осигурителен доход за 2025 г. – важен за новите пенсии

България Преди 2 часа

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Сандалите на Тутанкамон: Обувки на 3300 години разкриват смразяващи детайли за враговете на Тут

Свят Преди 2 часа

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Преходът към еврото: Проучване показва как го усетихме в ежедневното пазаруване

Пари Преди 2 часа

Намираме отговор на всички въпроси в…супермаркета.

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

Бойко Борисов и британският посланик се срещнаха в централата на ГЕРБ, какво обсъдиха

България Преди 2 часа

Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов

<p>Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на украински олимпиец</p>

Володимир Зеленски реагира на забраната на МОК за каската на Владислав Гераскевич в памет на загинали спортисти

Свят Преди 2 часа

Президентът на Украйна защити Владислав Гераскевич, след като МОК не му позволи да използва каска с ликове на загинали украински атлети по време на Олимпиадата през 2026 г.

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертвите на войната

Свят Преди 3 часа

Каската, изобразяваща над 20 украински атлети, починали заради войната, бе забранена на Олимпиадата през 2026 г., но Гераскевич настоява за своя жест на памет и уважение.

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

След като Брукнин Бекъм заличи татуировка, посветена на баща му: Вижте какво направи Ромео

Edna.bg

Зрелищната битка за знания в „The Floor“ започва на 21 февруари

Edna.bg

Андрей Петров: БФС стартира категоризация на академиите с партньор на Висшата лига

Gong.bg

Исторически успех за България и Невяна Владинова

Gong.bg

Излязоха резултатите от аутопсиите на убитите в кемпера при Околчица

Nova.bg

Последният кръг консултации при Йотова: АПС, МЕЧ и "Величие" застанаха зад Гюров

Nova.bg