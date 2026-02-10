Асен Василев: ДАНС и Прокуратурата проспаха случая "Петрохан"

"Не познавам организацията и дейността на загиналите в случая "Петрохан". Това, което обаче стана ясно през последните няколко дни е, че ДАНС и Прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали, имало е разследване. През месец декември разследването е приключило, без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина - институциите в страната - ДАНС и Прокуратурата, са проспали случая, не са се намесили навреме и сега хвърлят разнообразни теории. МВР оборва ДАНС и това, което е казал главният прокурор. Нищо не е ясно, хвърлят се разни теории, за да се замете фактът, че не са си свършили работата". Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод случая "Петрохан" и появилите се информации, че от партията са свързани по някакъв начин със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев.

"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. В последните 20 годни са е разрешено на над 60 такива организации да носят идентично име на "Агенция", и др.", посочи още Василев.

"Васил Терзиев е дарявал на няколко стотин различни каузи. Но това, което се случва в момента, е абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. За този състав на ДАНС ние поискахме оставка, но тогава президентът Румен Радев отказа да я подпише", припомни Василев.

"Знаете ли на Борислав Сарафов откога искаме оставката", допълни той.

И продължи: "Две години прокуратурата разследва сигнали по отношение на дейността на тази организация, през декември месец проверката приключва без заключение, а сега се хвърлят някакви бомбастични теории в публичното пространство, които нямат нищо общо с истината и си противоречат една с друга, каза още Василев. Казват, че първо са били убити, после са се самоубили, утре може и да са се обесили - пет различни институции хвърлят пет различни версии".

"Едни продънени служби се опитват да лансират пет различни версии, за да прикрият, че не са се свършили работата по подадените сигнали", завърши председателят на ПП.

Междувременно от „Да, България“ съобщиха по-рано във Facebook, че във връзка със случая „Петрохан“ внасят изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на Търговския закон, така че да бъде ясно уредена забраната за използване на имена, които приличат на такива на администрации и държавни органи.

Един от въпросите по този случай е защо е допуснато да бъде регистрирано НПО с наименование "Национална агенция". Отговорът е, че не би трябвало, но за съжаление законът го позволява, а това е видимо от близо 60 регистрирани "национални агенции" и "български агенции" и още стотици регистрирани "агенции" - както като юридически лица с нестопанска цел, така и като търговски дружества, допълниха от „Да, България“.

Повечето неправителствени организации с подобни наименования са регистрирани от съда, преди тази дейност да бъде преместена в Агенция по вписванията. Министерството на правосъдието е изискало проверка по случая, която ще установи, че такива дружества и организации са регистрирани многократно, без значение от това кой е министър, и не са резултат от политически натиск, посочиха още от формацията.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ вчера обявиха, че ще внесат в Народното събрание проект на Решение за задължаване на Държавна агенция „Национална сигурност“ и прокуратурата да предоставят информацията, свързана с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.