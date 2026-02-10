България

Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която днес криминалисти и психолози анализират кадър по кадър

10 февруари 2026, 11:50
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини
Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището
Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх

Системни палежи в жилищен блок в София, над 150 души живеят в страх
Мистериите

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си
Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна

Р азследването на трагедията с шест жертви в хижа „Петрохан“ и подножието на връх Околчица изправя криминалистите пред случай, който излиза извън рамките на стандартното криминално престъпление, "без аналог".

Докато се чакат заключенията от назначените 18 експертизи, пъзелът от последните часове на шестимата мъже започва да се подрежда чрез записите на охранителните камери и смразяващите детайли от огледите, които разследващите разкриха пред обществото.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която криминалисти и психолози анализират кадър по кадър. Камерите около хижа „Петрохан“ запечатват момента, в който лидерът на групата - Ивайло Калушев, се подготвя да напусне сградата. Около него са най-близките му съратници: Иванов, Василев и Статев.

Това, което прави най-силно впечатление на разследващите, е пълната липса на напрежение. Не се усещат признаци на конфликт, принуда или страх. Напротив - четиримата мъже изглеждат като хора, които току-що са приключили важна мисия. Те разговарят спокойно, подреждат вещите си и се движат с увереност, която според експертите изключва версията за спонтанен афект.

Мистериозното убийство край хижа "Петрохан": Какво се знае до момента

„За мен беше чест“

Кулминацията на записа е самото сбогуване. Калушев се обръща към другите трима с думи, които звучат по-скоро като завет, отколкото като обикновено „довиждане“. Фразата „За мен беше чест. Ще се видим по по-хубав начин“ е произнесена с усмивка. Останалите мъже приемат думите му без тъга, а с разбиране - детайл, който днес се тълкува като доказателство за предварително взето и споделено решение за фатален край.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Подготовката на „ритуалния“ огън

След като Калушев напуска района с кемпера си, останалите трима мъже не се оттеглят за почивка. Започва методична подготовка на пожара, който ще изпепели хижата, твърдят разследващи.

Данните на пожарната са категорични, казват разследващите: огънят не е случаен инцидент. Във вътрешността на сградата са разпръснати пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности. Вместо подръчни материали обаче, за разпалване са използвани цели купища от хартии и книги. Сред тях е и езотеричният труд „Угощението на реалността“ (The Feast of Reality) - текст, посветен на тибетските духовни практики и прехода към „изначалното пространство“.

Пожарът е бил толкова силен, че се е разпалил повторно два дни след първоначалното му потушаване - свидетелство за огромното количество вложени горими материали и твърдата решимост на извършителите.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Конспирацията с кадрите

Записите, които днес служат за основно доказателство, са направени от модерна цифрова система за видеонаблюдение (IP камери) с висока резолюция, инсталирана в общите помещения и по периметъра на хижата. Техниката е разполагала с капацитет за запис при ниска осветеност и инфрачервено нощно виждане, което е позволило на разследващите да видят детайлно израженията на лицата и жестовете на мъжете дори в тъмните часове на денонощието. Въпреки че пожарът е нанесъл сериозни щети на сградата, централното записващо устройство (DVR/NVR) е било разположено в защитена зона или данните са били архивирани дистанционно („в облак“), което е предотвратило унищожаването на кадрите от пламъците и е съхранило хронологията на събитията непокътната.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Всички записи са защитени с криптографски дигитален воден знак, който гарантира, че по кадрите не са правени никакви монтажи или манипулации след момента на заснемане. Противно на градските митове, съвременните IP камери в обекти от такъв тип разполагат с високочувствителни микрофони и инфрачервени сензори, които позволяват ясното записване на звук и разпознаване на мимики дори в условия на пълна тъмнина. 

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

Жестът на сбогуване: Последното „Намасте“

Освен думите, камерите запечатват и едно специфично физическо действие, което допълва ритуалния характер на раздялата. В момента, в който Калушев изрича финалните думи, един от тримата мъже (Ивайло Иванов) извършва жест, който рязко контрастира с битовата обстановка в хижата.

Той събира дланите си пред гърдите в молитвена позиция и се покланя леко към лидера си.

В източната култура и езотеричните практики този жест е известен като „Анджали Мудра“ или поздрава „Намасте“. В контекста на будизма и ритуала Цок Пуджа, това не е просто сбогуване, а жест на дълбоко почитание, смирение и признание на божественото в другия.

Мистерията на Цок Пуджа: Смъртта като дарение

Ключът към разбирането на странното поведение на групата може да се крие в ритуала Цок Пуджа (Tsok Puja). В тибетския будизъм това е „Свещено угощение“ или ритуал на пречистването, при който се правят дарения на божествата и се прекъсват връзките с егото и материалния свят.

Присъствието на езотеричната литература в основата на кладата подсказва, че за тези мъже пожарът не е бил просто унищожение на имущество, а символен акт на „пречистване“. В този контекст дори смъртта на двете кучета, открити овъглени в сградата, придобива зловещ нюанс - като част от цялостното отказване от земните привързаности, разкриват специалисти.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

Пътят към Околчица и финалният изстрел

Докато хижата пламва, Калушев се отправя към историческото място под връх Околчица. Там, седмица по-късно, той е открит в кемпера си, заеднос още двама младежи, с огнестрелна рана в главата - по абсолютно същия начин, по който са открити телата на тримата му съратници в изгорялата хижа.

Трагедия Петрохан Шест жертви Езотерични практики Цок Пуджа Палеж хижа Охранителни камери Криминално разследване Мистериозни смъртни случаи Споделено решение Ивайло Калушев
Последвайте ни
Reuters за

Reuters за "Петрохан": Мистериозни смъртни случаи в западните български планини

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

С чувство за хумор след бронза: Тервел Замфиров си направи шега на летището

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Радостин Василев към президента Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Анджелина Джоли се появи в дръзка „гола“ рокля в Париж

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари</p>

Координационният център: Левовете може да се изтеглят от обращение още до края на февруари

Пари Преди 34 минути

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Свят Преди 36 минути

Блейк Гарет е починал в Оклахома в неделя - седмица след като е бил приет по спешност в болница и диагностициран с херпес зостер, съобщи майка му Карол пред TMZ

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Зловещата история на "Убиеца на кралици на красотата "

Свят Преди 1 час

Кристофър Уайлдър, австралийско-американски сериен убиец, е отвлякъл най-малко дванадесет млади жени и момичета, убивайки осем от тях по време на шестседмична криминална серия в Съединените щати в началото на 1984 г.

Марк Антъни

Марк Антъни наруши мълчанието си за сватбения скандал на Бруклин Бекъм

Любопитно Преди 1 час

Музикантът Марк Антъни най-накрая наруши мълчанието си относно шокиращото изявление на Бруклин Бекъм

Животът след „Как се запознах с майка ви“: Къде са звездите от култовия сериал днес

Животът след „Как се запознах с майка ви“: Къде са звездите от култовия сериал днес

Любопитно Преди 1 час

Вижте къде са днес звездите от оригиналния актьорски състав на „Как се запознах с майка ви“

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Правосъдният министър разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

България Преди 1 час

Ще се изяснява има ли други организации, които създават впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Най-силната буря удари българската експедиция в Антарктида

Свят Преди 1 час

Скоростта на поривите на вятъра е над 150 км/ч

Линдзи Вон

Линдзи Вон с първи думи след бруталното падане на Олимпиадата

Свят Преди 1 час

Олимпийската шампионка проговори за първи път след ужасяващото падане през уикенда, като разкри, че е получила сложна фрактура на тибията

<p>Исторически пробив: Невяна Владинова оглави Комисията на атлетите към Световната гимнастика</p>

Невяна Владинова е избрана за президент на Комисията на атлетите към Световната гимнастика

България Преди 1 час

Българката става и член на Изпълнителния комитет на международната организация след избор в Лозана

<p>Кои са потенциалните наследници на Киър Стармър&nbsp;</p>

Кой може да наследи Киър Стармър като премиер на Обединеното кралство

Свят Преди 1 час

Някои смятат, че неотдавнашното разкриване на досиетата на Епщайн може да потопи премиерството на Стармър

<p>Директорът на болницата по детски болести в София подаде оставка</p>

Заради натиск и рестрикции: Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

България Преди 1 час

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Можете ли да го разчетете? Как един гълъб запази военна тайна в продължение на десетилетия

Любопитно Преди 2 часа

<p>5 стъпки за присъединяване на Украйна към ЕС през 2027 г.</p>

Украйна в ЕС през 2027: Как Брюксел планира ускорено членство и заобикаля Унгария

Свят Преди 2 часа

Брюксел ускорява приемането на Киев в съюза, заобикаляйки Унгария и подготвяйки "обратното разширяване", за да гарантира политическа и сигурност подкрепа за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество и лекарства в Украйна

Свят Преди 2 часа

,

Семейство загуби дома си в пожар, причинен от катерица

Свят Преди 2 часа

Двойката, заедно с двете си деца, кучето и котката си, успяха да се измъкнат благополучно от дома

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

ДНК не забравя: Арестуваха убиец 30 години след откриването на тяло в канал в Ел Ей

Свят Преди 2 часа

След неочакван пробив в случай на десетилетия, мъж е обвинен за убийството на млада жена, чието тяло е открито голо в отводнителен канал през 1996 г.

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Анджелина Джоли омагьоса Париж с бляскава рокля и силна роля в новия си филм „Couture“

Edna.bg

Леарт Докле снимал филм със скъсани връзки и две дискови хернии

Edna.bg

Ботев Пд: Настояваме Лицензионната комисия да извърши планираната проверка на терена на "Лаута"

Gong.bg

Байерн избра заместник на Горетцка

Gong.bg

„Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1”: МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Nova.bg

Министърът на правосъдието разпореди проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Иво Калушев

Nova.bg