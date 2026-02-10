Хронология на странното сбогуване и последните часове в хижа „Петрохан“

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Р азследването на трагедията с шест жертви в хижа „Петрохан“ и подножието на връх Околчица изправя криминалистите пред случай, който излиза извън рамките на стандартното криминално престъпление, "без аналог".

Докато се чакат заключенията от назначените 18 експертизи, пъзелът от последните часове на шестимата мъже започва да се подрежда чрез записите на охранителните камери и смразяващите детайли от огледите, които разследващите разкриха пред обществото.

Хронологията на фаталната вечер започва с привидно битова сцена, която криминалисти и психолози анализират кадър по кадър. Камерите около хижа „Петрохан“ запечатват момента, в който лидерът на групата - Ивайло Калушев, се подготвя да напусне сградата. Около него са най-близките му съратници: Иванов, Василев и Статев.

Това, което прави най-силно впечатление на разследващите, е пълната липса на напрежение. Не се усещат признаци на конфликт, принуда или страх. Напротив - четиримата мъже изглеждат като хора, които току-що са приключили важна мисия. Те разговарят спокойно, подреждат вещите си и се движат с увереност, която според експертите изключва версията за спонтанен афект.

„За мен беше чест“

Кулминацията на записа е самото сбогуване. Калушев се обръща към другите трима с думи, които звучат по-скоро като завет, отколкото като обикновено „довиждане“. Фразата „За мен беше чест. Ще се видим по по-хубав начин“ е произнесена с усмивка. Останалите мъже приемат думите му без тъга, а с разбиране - детайл, който днес се тълкува като доказателство за предварително взето и споделено решение за фатален край.

Подготовката на „ритуалния“ огън

След като Калушев напуска района с кемпера си, останалите трима мъже не се оттеглят за почивка. Започва методична подготовка на пожара, който ще изпепели хижата, твърдят разследващи.

Данните на пожарната са категорични, казват разследващите: огънят не е случаен инцидент. Във вътрешността на сградата са разпръснати пелети за огрев, напоени с леснозапалими течности. Вместо подръчни материали обаче, за разпалване са използвани цели купища от хартии и книги. Сред тях е и езотеричният труд „Угощението на реалността“ (The Feast of Reality) - текст, посветен на тибетските духовни практики и прехода към „изначалното пространство“.

Пожарът е бил толкова силен, че се е разпалил повторно два дни след първоначалното му потушаване - свидетелство за огромното количество вложени горими материали и твърдата решимост на извършителите.

Конспирацията с кадрите

Записите, които днес служат за основно доказателство, са направени от модерна цифрова система за видеонаблюдение (IP камери) с висока резолюция, инсталирана в общите помещения и по периметъра на хижата. Техниката е разполагала с капацитет за запис при ниска осветеност и инфрачервено нощно виждане, което е позволило на разследващите да видят детайлно израженията на лицата и жестовете на мъжете дори в тъмните часове на денонощието. Въпреки че пожарът е нанесъл сериозни щети на сградата, централното записващо устройство (DVR/NVR) е било разположено в защитена зона или данните са били архивирани дистанционно („в облак“), което е предотвратило унищожаването на кадрите от пламъците и е съхранило хронологията на събитията непокътната.

Всички записи са защитени с криптографски дигитален воден знак, който гарантира, че по кадрите не са правени никакви монтажи или манипулации след момента на заснемане. Противно на градските митове, съвременните IP камери в обекти от такъв тип разполагат с високочувствителни микрофони и инфрачервени сензори, които позволяват ясното записване на звук и разпознаване на мимики дори в условия на пълна тъмнина.

Жестът на сбогуване: Последното „Намасте“

Освен думите, камерите запечатват и едно специфично физическо действие, което допълва ритуалния характер на раздялата. В момента, в който Калушев изрича финалните думи, един от тримата мъже (Ивайло Иванов) извършва жест, който рязко контрастира с битовата обстановка в хижата.

Той събира дланите си пред гърдите в молитвена позиция и се покланя леко към лидера си.

В източната култура и езотеричните практики този жест е известен като „Анджали Мудра“ или поздрава „Намасте“. В контекста на будизма и ритуала Цок Пуджа, това не е просто сбогуване, а жест на дълбоко почитание, смирение и признание на божественото в другия.

Мистерията на Цок Пуджа: Смъртта като дарение

Ключът към разбирането на странното поведение на групата може да се крие в ритуала Цок Пуджа (Tsok Puja). В тибетския будизъм това е „Свещено угощение“ или ритуал на пречистването, при който се правят дарения на божествата и се прекъсват връзките с егото и материалния свят.

Присъствието на езотеричната литература в основата на кладата подсказва, че за тези мъже пожарът не е бил просто унищожение на имущество, а символен акт на „пречистване“. В този контекст дори смъртта на двете кучета, открити овъглени в сградата, придобива зловещ нюанс - като част от цялостното отказване от земните привързаности, разкриват специалисти.

Пътят към Околчица и финалният изстрел

Докато хижата пламва, Калушев се отправя към историческото място под връх Околчица. Там, седмица по-късно, той е открит в кемпера си, заеднос още двама младежи, с огнестрелна рана в главата - по абсолютно същия начин, по който са открити телата на тримата му съратници в изгорялата хижа.